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Mutlu bir ilişki için ayda kaç kere cinsel ilişkiye girilmesi ortaya çıktı

Mutlu ve uzun soluklu ilişkisi olan çiftler ile ilgili yapılan bir araştırmada dikkat çekici veriler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
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Mutlu bir ilişki için ayda kaç kere cinsel ilişkiye girilmesi ortaya çıktı

İngiltere’de 2000 mutlu ve uzun süreli ilişkisi olan çiftlerle yapılan bir anket çalışmasından dikkat çekici sonuçlar çıktı…

Uzun soluklu ve mutlu bir ilişki için çiftlerin cinsel ilişki alışkanlıklarını mercek altına alan bilim insanları, en az 10 yıllık ilişkisi çiftlere bazı sorular sordu. Yapılan araştırma sonucunda uzun ve sağlıklı bir ilişki için çiftlerin ayda ortalama 7 kez cinsel ilişki yaşadıkları tespit edildi.

Araştırmada çiftler, önemli olanın cinsel ilişkiye girmek olmadığını, ilişkilerinde birlikt eğlenmenin çok daha önemli bir faktör olduğunu dile getirdi. Taviz vermek, sır saklamamak ve benzer bir mizah anlayışına sahip olmanın da mutlu bir birliktelik için öne çıkan unsurlar olduğuna dikkat çekildi.

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