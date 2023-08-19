Mutlu olmanın 15 kolay yolu

Beynimizin pozitif olarak algıladığı her şeyin vücudumuzda mutluluk hormonlarının salgılanmasına ve kendimizi keyifli hissetmemize neden olduğunu belirten Prof. Dr. Uludüz, ‘‘Bunun için yaşam tarzınızda bazı küçük değişiklikler yapmanız yeterli’’ dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Hepimiz biliyoruz ki sağlığımız yaşantımızdaki mutluluk derecesinden etkilenir. Ne kadar mutlu olursak, kendimizi o kadar iyi hissederiz. Çoğu zaman basit nedenlerle kendi kendimizi huzursuz ettiğimize ve boş yere üzüldüğümüze dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ‘‘Mutlu olmak biraz da kendi elimizde'' dedi ve bunu başarmanın kolay yollarını şöyle sıraladı:

1-GÜLÜNDünyanın en basit eylemlerinden biri olan gülmek sizi sıkıntılarınızdan uzaklaştırır. Çünkü beyniniz gülümsemeyi mutlulukla ilişkilendirerek, vücutta serotonin ve endorfin üretimini başlatır.

2-YÜRÜYÜŞ YAPIN

Egzersizin vücudumuza faydalarını saymakla bitiremeyiz. Örneğin büyüme hormonlarının üretimini uyararak vücutta onarım ve büyüme etkisi oluşturur. Aynı zamanda kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan dopamin; depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltan serotonin ve endorfin üretimini destekler. Üstelik bunların gerçekleşmesi için yarım saat bile yeter. Kendinizi kötü hissettiğinizde hemen dışarı çıkıp, yürüyün, koşun ya da imkanınız varsa yüzün.

3-POZİTİF İNSANLARLA GÖRÜŞÜN

Sizi üzen ve rahatsız eden kişilerden uzak durun. Bu mümkün değilse aranıza mesafe koyun. Etrafınızı pozitif insanlarla çevreleyin. Onlar sizi olumsuz duygulardan uzaklaştırır.

4-YENİ ŞEYLER ÖĞRENİNYeni şeyler öğrenmek sizi mutlu edecektir. Keyifsiz olduğunuzda öğrenmek istediğiniz konulara odaklanın. Mesela ben dikiş dikmeyi öğreniyorum ve bundan büyük bir keyif alıyorum. Siz de hayatınıza çok zevk alacağınız, mutlu olacağınız şeyleri katın.

5-SOSYAL MEDYAYI SINIRLAYIN

Sosyal ağlarda insanlar çoğu zaman nasıl görünmek istiyorsa ona göre paylaşımlar yapar. Sürekli bu tür paylaşımlara maruz kalırsanız bu, size bir süre sonra kendi hayatınızı tek düze, renksiz, anlamsız, sıradan ve sıkıcı gibi hissettirip, mutsuz olmanıza yol açabilir. Bu nedenle insanları takipten vazgeçip, sanal alemde değil gerçek dünyada olun.

6-ANI YAŞAYIN

Hayatınıza sadece günler eklemek yerine, günlerinize hayat ekleyin. Gerçekten sahip olduğumuz tek zamanın şimdi, sadece yaşadığınız an olduğunu unutmayın. ‘Hayat bir gün o da bugün'. Sabahları hep bu mottoyu mırıldanarak güne uyanıyorum. Size de tavsiye ediyorum.

7- MÜKEMMELİYETÇİ OLMAYIN

“Mükemmel olacağım'' düşüncesiyle kendimize baskı yapmak, hayatı kendimize zehir etmekten ve stresten başka bir etki yaratmaz. Kusurlarınızı da kucaklarsanız, rahatlarsınız.

8-‘BAŞKALARI NE DÜŞÜNÜR' DEMEYİN‘‘Benim için kim, ne der'' gibi düşüncelerle yaşamak yerine kendiniz için doğru olanı yaptığınızdan emin olun. Başkalarının kendinizle ilgili ne düşündüğünü önemsememeyi öğrendiğinizde mutlu olabilirsiniz.

9-ORTAM DEĞİŞTİRİN

İmkanınız varsa tatile çıkın, yoksa günü birlik bir geziyle doğayla iç içe olmak için kendinize fırsatlar yaratın. Farklı ortamlar enerji vericidir. Sizi fiziksel olarak günlük yaşamın tüm kaygılarından uzaklaştırır ve keyif aldığınız şeylere odaklanmanızı sağlar.

10-SOSYALLEŞİN

Kendinizi üzgün ya da keyifsiz hissediyorsanız, kabuğunuza çekilmeyin. Kalabalığa karışın. Sevdiğiniz bir arkadaşınız ya da ailenizden biriyle görüşün. Bu size ilaç gibi gelecektir.

11-GÜN IŞIĞI ALIN

D vitamini sanılanın aksine yalnızca kemiklere ve bağışıklık sistemimize güç vermekle kalmaz aynı zamanda vücuttaki depresyon yakınmalarını azaltarak serotonin üretimini destekler. Bu sebeple gün içerisinde cildimizin D vitamini üretebilmesi için gün ışığına çıkmamız gerekir. Yani bir anlamda güneş mutluluğu da beraberinde getirir.

12-TRİPTOFAN İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

Triptofan vücudumuzda kendi kendimize üretemediğimiz bir aminoasit çeşididir. Süt, tereyağı, yumurta sarısı, et, balık, hindi, yer fıstığı, badem, kuru hurma, muz, süzme peynir ve diğer yüksek proteinli gıdalarda bol miktarda bulunur. Vücudumuz besinlerden aldığımız bu maddeyi serotonin üretimine ve mutlu hissetmemize yardımcı olan nörolojik süreçlere yardımcı olmak için kullanır.

13- EN AZ ALTI SAAT UYUYUN

Bilimsel araştırmalar; günde en az 6 saat kesintisiz uyumanın, insanı mutlu ettiğini göstermektedir. Olağanüstü durumlar dışında uykunuzdan fedakarlık etmeyin.

14- ‘KEŞKE' DEMEYİN

Olmuş bitmiş bir şey için kendinizi boşuna hırpalamayın. Zamanı geri döndürmek mümkün olmadığına göre beyninizi buna yormayın. Sadece hatalarınızdan ders çıkarın. Bunu başarırsanız, boş yere üzülmez mutlu olursunuz.

15- KENDİNİZİ UNUTMAYIN

Günlük hayat telaşında kendinizi unutursanız mutlu olamazsınız. Yoğun bir işiniz, evde bitmek bilmeyen sorumluluklarınız olabilir. Ancak gün içinde kendinizle baş başa kalabileceğiniz zamanınız olsun.