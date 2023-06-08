Öksürük şikayetiyle geldi, aort damarında darlık bulundu

Denizli’de ailesinin öksürük şikayeti ile hastaneye getirdiği 2 yaşındaki Yiğit Emre’ye zatürre tanısı kondu. Muayene sırasında kalbinde üfürüm tespit edilen bebekte aort koarktasyonu olduğu görüldü. Ameliyata alınan Yiğit Emre sağlığına kavuşturuldu.

Selami AYDIN

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Denizli'de ailesinin öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye getirdiği 2 yaşındaki Yiğit Emre Demir'de çok daha büyük sorunlar olduğu ortaya çıktı.

Önce zatürre tanısı konulan Yiğit Emre'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde yapılan muayenesinde yüksek tansiyon ölçüldü, kalbinde üfürüm tespit edildi. Prof. Dr. Dolunay Gürses, Dr. Öğretim Üyesi Münevver Yılmaz, Uzman Dr. Merve Oğuz ve Uzman Dr. Emine Sayın’dan oluşan PAÜ Çocuk Kardiyoloji ekibi tarafından yapılan ekokardiyografisinde ana atardamarında ciddi düzeyde darlık olduğu belirlendi.

Zatürre tedavisi tamamlandıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı tarafından ameliyata alınan bebek, sağlığına kavuştu.

“GECİKİLMESİ DURUMUNDA KALICI SORUNLAR YAŞANABİLİRDİ”

Prof. Dr. Dolunay Gürses, şunları söyledi:

* “Aort koarktasyonu, kalpten vücuda temiz kanı götüren ana atardamar olan aort damarındaki darlık oluşmasıdır. Aort koarktasyonu, tüm doğumsal kalp hastalıklarının yüzde 4 ila 6’sını oluşturmakta ve yaklaşık olarak 10 bin canlı doğumda 4 hastada görülmektedir. Klinik olarak alt ekstremite nabızları alınamaz.

* Vücudun alt kısmının dolaşımı, ‘kolleteral damarlar’ denilen ince dallar ile sağlanır. Darlığın derecesine göre klinik bulgular değişebilir. Kesin tanı çocuk kardiyoloğu tarafından yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konulmaktadır.

* Tanının gecikmesi halinde hastalarda kalp yetmezliğinin yanı sıra, uzun dönemde kalıcı hipertansiyon görülebilir.”

Prof. Dr. Gürses hastalığın zamanında tanınması ve uygulanacak uygun zamanlı girişimim bu tür hastalarda hayat kurtarıcı olduğunu belirtti ve erken tanının önemini bir kez daha vurguladı.