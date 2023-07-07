Ölüme yol açtığı iddia edilen ‘Asya Kaplanı’yla ilgili açıklama

Sinekleri inceleyen ve larvaları ile hastalıkları tedavi eden İstanbul Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Erdal Polat, 'Asya Kaplanı' adı verilen sivrisineğin 1926'dan beri İstanbul'da varlığı bilinen cins olduğunu belirtti.

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Yaz aylarının gelmesiyle artan sivrisinekler birçok kentte tedirginliğe neden oluyor.

Sinekleri üreten, inceleyen ve larvaları ile hastalarını tedavi eden İstanbul Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Erdal Polat, artan sivrisinek tedirginliğini ve ölümlere yol açtığı iddia edilen Asya Kaplanı türünü değerlendirdi.



EVİNDE YAKALADIĞI SİNEĞİ LABORATUVARDA İNCELEDİ

Evinde bir önceki gece kendisini ısıran sivrisineği yakalayan ve mikroskop ile inceleyen Prof. Dr. Erdal Polat “Dün bu sinek bizim eve girdi, beni ısırdı ve kanımı emdi. Buraya getirdim, larvalarını alacağım” dedi.

Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sivrisinekler ve böcekler soğukkanlı hayvandır. 15 santigrat derece üzerinde bunlar üreme özelliğini kazanır. Nisan ve mayıs aylarında özellikle bunların larvalarıyla mücadele edilseydi şu an da insanları bu kadar rahatsız etmezdi.”

“1926 YILINDAN BERİ İSTANBUL’DA”

“İstanbul’da Aedes var, Silivri ve Riva bölgelerinde Anofel cinsi var. Bizim araştırmalarımıza göre İstanbul’a asıl hakim olan cins Culex Pipiens’tir. İstanbul’un florasını oluşturan, bizi evimizde ısıran sivrisinek türü Culex Pipiens’tir. Asya Kaplanı’nı ben de bilmiyordum, internetten baktım. Bizim Aedes’miş. Aedes, 1926 yılından beri İstanbul’da varlığı bilinen bir cinstir.”

Son dönemde sivrisinek ısırması nedeniyle ölümlerin yaşandığı iddialarını da değerlendiren Polat, “Onlar göçmen kuşlarla geliyor, dikkat edin göçmen kuşların aktif olduğu dönemde ortaya çıkar. İnsanların önleme şansları yok. Batı Nil virüsü nedeniyle ölümler yaşanıyor” dedi.(DHA)