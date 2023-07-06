On erkekten biri bu sorunu yaşıyor

Teksaslı ünlü bir ürolog, ABD'de milyonlarca erkeğin penislerinde şekil bozukluğundan muzdarip olduğunu ancak, yardım istemekten utandıklarını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Toplumsal ön yargılar yüzünden milyonlarca erkeğin aynı soruna sahip olmasına rağmen sessiz kaldıklarını ve yardım almadıklarını söyleyen Baylor Tıp Fakültesi’nden Dr. Mohit Khera, “Bu nüfusa, sessizce acı çeken nüfus diyorum. Bu konuda hiç konuşmuyorlar” dedi.

Khera, özellikle penis üzerinde gelişen ve kavisli, ağrılı ereksiyonlara neden olan Peyronie hastalığına sahip olanlara dikkat çekti. Hastalıkta, penisin her iki tarafında birçok küçük kan damarı içeren süngerimsi bir tüp bulunur. Kişi cinsel olarak uyarıldığında bu haznelere giden kan akışı artar.

Khera, ABD’deki erkeklerin yüzde 7 ila yüzde 9’unun bu eğriliğe sahip olduğunu tahmin ediyor. Bununla birlikte, birçok erkek aşağılanma korkusu nedeniyle bu sorun için yardım almadığını da dikkat çekiyor.

DEPRESYONA GİRİYORLAR

Bazı durumlarda, bu çarpık penis zamanla kademeli olarak gelişir ve hastalık insanlar yaşlandıkça daha yaygın hale gelir. Khera’ya göre; bu sorunun başlangıç ​​yaşı ortalama 57.

Khera, “Bununla ilgili sorun, yaşam kaliteleri üzerinde önemli bir etkiye sahip. Hastalığı olan hastalar gerçekten depresyonla savaşıyor. Bir şekil bozukluğu varmış gibi hissediyorlar” diyor.

Journal of Men’s Health’te 2021 yılında yapılan bir araştırma da Peyronie hastalarının yüzde 27’sinin klinik depresyon yaşadığını ortaya koydu.

Khera, “Ne yazık ki, erkekler utançtan tedavi aramaya isteksizler. Araştırmalar, çok sessiz olduklarını ve asla tedavi aramadıklarını gösteriyor” dedi. Ancak Khera, uzun vadede acı çekme olasılığını azaltmak için erkeklerden Peyronie’nin semptomlarını fark eder etmez hemen yardım istemelerini istiyor.

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