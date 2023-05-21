Onlara çekiliyorlar: Sivrisineklerin neden belirli insanları ısırdıkları ortaya çıktı

Sivrisineklerin neden ısrarla bazı insanları tercih ettiği bilim insanları için hep bir araştırma konusudur. Yeni yapılan bir çalışma ise, neden belirli insanların adeta bir sivrisinek mıknatısı olabileceğini buldu.

Sozcu.com.tr

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Yeni bulgular, Zambiya’daki bir açık hava test alanında serbest bırakılan Afrika sıtma sivrisineği Anopheles gambiae’ye dayanıyor.

New York Post’un haberine göre, sivrisinekler BO olarak da bilinen vücut kokusuna çekilir ve bir koku aldıklarında bizi 100 metre öteden bulabilirler. Ayrıca ölümcül hastalıkları da taşıyabilirler.

Araştırma için ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden ekip, her gece 200 aç sivrisineği serbest bıraktı ve bunların insan derisini taklit ederek 35ºC’ye ısıtılmış eşit aralıklarla yerleştirilmiş pedlere ne sıklıkta konduğunu gözlemlemek için kızılötesi hareket kameraları kullandı.

Elde edilen verilere göre vücut kokusu, sivrisinekler için bilinen bir işaret olan CO2’den daha çekici bir yemdi. Araştırmacılar, terli ve kokan koltuk altlarının, o insanları sivrisinek mıknatısına çevirebileceğini tespit etti.

EN ÇOK O SAATLERDE SALDIRDILAR

Ancak daha ileri testler, 200 kişilik sürünün de seçici olduğunu gösterdi. Çevredeki tek kişilik çadırlarda uyuyan altı gönüllünün aromaları, peş peşe altı gece boyunca pedlere aktarıldı.

Araştırmacılar, sivrisineklerin tercihlerini kaydetti ve vücut kokusunun havadaki bileşenlerini karşılaştırmak için çadırlardan gece hava örnekleri topladı.

Buna göre, her gece bazı insanların sivrisineklere diğerlerinden daha çekici geldiği ortaya çıktı. Ayrıca, sivrisinekler en çok akşam 22.00 ve sabaha karşı 02.00’de ısırıyorlardı.

Araştırmada, sivrisineklere daha çekici gelen insanların, sürekli olarak ciltleri tarafından üretilen ve terlemeyle ilgisi olan daha fazla karboksilik asit yaydığı tespit edildi.

Current Biology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bilim insanları, elde ettikleri verilerin sivrisineklere karşı daha etkili kovucuların ve tuzakların geliştirilmesine yol açabileceğini kaydetti.



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