Parkinson hastalığında görülen 40 uyarı işaretinden yalnız ikisi biliniyor

Bir hayır kurumunun Birleşik Krallık'ta yaptırdığı anket, Parkinson hastalığının sık görülen uyarı işaretleri hakkında çarpıcı sonuçlar elde etti.

Sozcu.com.tr

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2.000 İngiliz katılımcıyla yapılan Cure Parkinson’s anketi, neredeyse dörtte üçünün depresyon ve anksiyetenin Parkinson’un belirtileri olabileceğinin farkında olmadığını ortaya koydu.

Daily Mail’in haberine göre anket, binlerce İngiliz’in Parkinson hastalığının sık görülen 40 uyarı işaretinden yalnızca ikisini tanıdığını ortaya çıkardı.

Erken teşhisin en iyi etkili tedavi şansı ve durumu olanlar için daha yüksek bir yaşam kalitesi için anahtar olmasına rağmen yıkıcı nörolojik durumun semptomlarına ilişkin farkındalık ülke genelinde tehlikeli derecede düşük.



Anketteki her üç yetişkinden biri Parkinson hastası birini tanıdığını söylerken, titreme ve denge sorunları halk tarafından geniş çapta seçilen iki işaretti; sırasıyla yüzde 69 ve yüzde 52.

KOKU ALMA DUYUSU DA BİR SEMPTOM

Katılımcılar tarafından hastalığın tanımlanan diğer yaygın semptomları titreme, katılık, hareket yavaşlığı ve bulanık görme dahil göz problemlerini içeriyordu.

Ancak neredeyse dörtte üçü (yüzde 74) depresyon, anksiyete veya ağrının da potansiyel bir işaret olabileceğinin farkında değildi.

Beş kişiden dördünden fazlası (yüzde 83) koku alma duyunuzu kaybetmenin olası bir işaret olduğunu bilmiyordu, diğerleri gelişmeden yıllar önce ortaya çıkabilen bir semptom.

Üçte ikisi (yüzde 66) ayrıca fiziksel olarak donmanın veya geçici olarak hareket edememenin bir erken uyarı işareti olabileceğinin farkında değildi.

Bu arada, yaklaşık yüzde 87’si, el yazısı boyutunda bir azalmanın da durumun bir işareti olabileceği konusunda hiçbir fikre sahip değildi.

Anket sonuçları, Parkinson hastalarının titreme veya sallanma yaşadıklarına dair yaygın bir inancı da belirledi. Ancak sık görülen bir işaret olsa da, mutlak bir erken uyarı semptomu değildir.

Bugün İngiltere’de yaşayan 37 kişiden birine yaşamları boyunca Parkinson teşhisi konacak ve Parkinson’s UK, şu anda bu durumla yaşayan 145.000 İngiliz olduğunu tahmin ediyor. ABD’de ise yaklaşık bir milyon insana Parkinson teşhisi konduğu kaydedildi.



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