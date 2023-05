Pilatese başlamadan önce nelere dikkat edilmeli?

Son yılların en popüler egzersizi pilatese başlamayı düşünen pek çok kişinin aklında ‘Yaşıma uygun mu?’, ‘Bir sakatlık yaşar mıyım’ gibi soru işaretleri olduğunu belirten Egzersiz Uzmanı Ecem Akgül, bu konuda merak edilen noktalara açıklık getirdi.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pilates 20'nci Yüzyıl'ın başlarında Joseph Hubertus Pilates tarafından geliştirilen bir egzersiz bütünü ve sağlık sistemidir. Fiziksel kuvveti, esnekliği, koordinasyonu artırır, stresi azaltır ve mental odaklanmayı geliştirir. Egzersiz Uzmanı Ecem Akgül, pilatese yeni başlayacak olanların dikkat etmesi gereken noktalara değinip bazı uyarılarda bulundu. İşte açıklamaları:

Doğru merkez için hangi kriterler göz önüne alınmalı?

Derslere düzenli olarak devam edebilmek için ne kadar uzaklık sizin için makul? Zira pilates derslerini düzenli takip ettiğinizde, derslere gitmek çok vaktinizi alırsa derse gitmemeyi tercih edebilirsiniz; bu da ne sizin için ne de pilates programı için fayda sağlamayacaktır. En ucuz merkezi tercih etmeden önce pilates programına ne kadar bütçe ayırmak istediğinize tam olarak karar verin. Çünkü çok pahalıymış düşüncesi pilatesten vazgeçmenize sebep olabilir. Eğer grup çalışması seçtiyseniz, derslerin nasıl organize edildiği hakkında fikir sahibi olun. 10 kişiyi aşan gruplarla yapılan çalışmalar çok sağlıklı sonuç vermeyebilir.

Çalışmayı düşündüğünüz merkezde; fizik tedavi, masaj, kafe, diyetisyen gibi başka fitness ve sağlık hizmetleri mevcut mu? Çocuğunuzu bırakabileceğiniz bir yer var mı? Eğitmen yeteri kadar ilgili mi yoksa bir köşede telefonuyla mı oynuyor? Bu sorular çerçevesinde, bir süre etrafınızdaki pilates merkezlerini gezin ve eğer mümkünse hem grup çalışmalarını hem de özel derslerini gözlemlemek için izin isteyin.

Herkes yapabilir mi?

Çoğu egzersiz programı herkes için uygun olmayabilir. Örneğin bazı kişilerin dizleri 10 km'lik yavaş tempolu koşu egzersizini kaldıramaz. Özellikle de vücudu aktiviteye alışkın olmayan kişiler için herhangi bir grup dersine katılmak tehlikeli olabilir. Fakat pilates egzersiz metodu herkes ve her yaş için tasarlanmıştır. Kişinin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinde riskli bir durum olmadığı sürece isteyen herkes pilates yapabilir. Vücuduyla ilgili bir sorun ya da rahatsızlığı olanların ise doktordan tavsiye alarak pilatese başlaması doğru olur.

Kalabalık gruplar sizin için uygun mu?

Özellikle yaralanmalarınızı ya da kronik bir rahatsızlığınızı iyileştirmek amacıyla pilates yapmayı seçtiyseniz, kalabalık gruplar size göre değildir. Alanında uzman, kendini geliştirmiş ve her zaman gelişime açık bir eğitmen seçiminiz sizi dilediğiniz noktalara taşımakta öncü olacaktır.

Doğru eğitmen nasıl seçilir?

İyi bir eğitmen uzun zamandır pilates uygulayıcısı ve öğrencisi olmalıdır. Her seviyedeki pilates egzersizlerine ve tüm malzemelere hakimdir. Gerekli eğitim ve sertifika programlarını tamamlamış olması gerekir. Pilatesin vücudunuzda sağlayacağı değişiklikleri gösteren iyi bir örnek ve her seviyedeki öğrencinin güvenli-etkili ilerlemesini sağlayacak birikime sahip olmalıdır. Hareketler arasındaki geçişleri iyi ayarlamalı ve her hareketten alınan faydayı en üst seviyeye çıkartabilmelidir. Bir pilates dersinden çıktığınızda, vücudunuzu daha dik ve yenilenmiş hissetmeli, aynı zamanda ruhunuzun dinlendiğini, pilates ve vücudunuz hakkında bilginizin arttığını fark etmelisiniz. Bu nedenle deneme dersi ilk seçeneklerden biri olabilir.