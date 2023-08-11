Pitona benzettiler: Talihsiz kadının bağırsaklarından 20 kiloluk dışkı çıktı

Çin'de yaşanan garip olay... Doktorlar bir kadının bağırsaklarından tam 91 santimetre uzunluğunda dışkı çıkardılar.

Sozcu.com.tr

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Yıllardır kabızlık sorunları yaşayan Hua isimli Çinli bir kadın, son yaşadığı ve müshillerle çözülemeyen özel durumu nedeniyle tıbbi yardıma başvurdu.

Doğu Çin’deki Zhejiang Üniversitesi’nin hastanesine başvuran kadının durumunu inceleyen doktorlar büyük şok yaşadı çünkü bağırsaklarında tam 20 kiloluk dışkı vardı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kadın hamile gibi görünüyordu ve hastaneye geldiğinde çok şişmişti. 10 gündür tuvalete çıkamayan kadının muazzam kütle nedeniyle vücudunun içinde basınç birikmişti ve bu da nefes almasını zorlaştırıyordu.

FUTBOL TOPU KADAR

Dışkı nihayet çıkarıldığında, doktorlar parçanın kabaca bir futbol topuyla aynı boyutta olduğunu buldular.

Karaciğeri, midesi, ince bağırsağı ve diğer organlarının hepsinin genişlemiş bağırsakları tarafından baskılanmıştı ve doktorlar kadına, az gelişmiş bağırsak sinir hücrelerine yol açan bir doğum kusuru teşhisi koydu.

Hirschsprung hastalığı olan durum, dışkının bağırsaklar boyunca hareket ederken aşırı yavaş hareket etmesine ve hatta sıkışmasına neden olur.

Doktorlar 20 kilo ağırlığında ve 91 cm uzunluğunda olan dışkının bir piton gibi göründüğünü söylerken talihsiz kadının da artık iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı.

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