Restoranlardaki hasta çalışanlar gıda zehirlenmelerinin nedeni

Sağlık yetkilileri, gıda zehirlenmelerinin arkasındaki nedenleri araştırdı. Yetkililer zehirlenmelerin yaklaşık yüzde 40'ından çalışanları sorumlu tuttu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre 2017 ile 2019 yılları arasında yaşanan gıda zehirlenmelerinin yaklaşık yüzde 40’ı hasta restoran çalışanlarından kaynaklanıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, ABD’de her yıl yaklaşık 48 milyon insan gıda zehirlenmesi yaşıyor, 128 bin kişi bu yüzden hastanaye kaldırılırken, 3 bin kişi ise hayatını kaybediyor. Yetkililer, CDC tarafından 875 restoranda incelenen 800 salgın arasında en yaygın nedenlerin norovirüs ve salmonella olduğunu söyledi.

Bu rakamlar ışığında araştırmacılar da restoranları merkezlerine alarak gıda zehirlenmesinin kaynağını araştırdı. Ve restoranların yüzde 85’i hasta personelin çalışmasını kısıtlayan politikalara sahip olduğunu iddia etse de bu politikanın uygulamada yetersiz olduğu tespit edildi.

Restoran yöneticilerinin yalnızca yüzde 44’ü çalışanlarına ücretli hastalık izni verirken, birçok çalışan da maaşları ile sağlıkları arasında tercih yapmak zorunda kalıyor.

CDC, el yıkama gibi temel önlemlerin yanı sıra kötü hisseden çalışanların evde olması gerektiğini belirten kapsamlı gıda güvenliği politikalarının uygulanması çağrısında bulundu.

Kâr amacı gütmeyen STOP Foodborne Illness’ın (Gıda Kaynaklı Hastalığı Durdurun) CEO’su Mitzi Baum, restoran kültüründe, çalışanların, iş arkadaşlarını yetersiz personel sorunlarıyla bırakmamak için de baskı olduğunu söyledi: “Olumlu bir gıda güvenliği kültürü varsa, hastalık nedeniyle cezalandırılmazsınız” dedi.

İlginizi Çekebilir DSÖ uyardı: Bulaşıcı olmayan hastalıklarda artış eğilimi

İlginizi Çekebilir Amazon ormanları her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakasını önlüyor