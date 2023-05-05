Röntgende ortaya çıktı: Vücudunun her yerinden larva çıktı

Brezilya'da bir hastanın çekilen röntgen görüntülerinde kan donduran bulgulara ulaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Brezilya’nın Botucatu bölgesindeki bir hastanede görevli Dr. Vitor Borin de Souza’nın yaptığı paylaşım tıp dünyasında şaşkınlık yarattı…

Twitter’da bir hastasının röntgen sonuçlarını paylaşan ve daha sonra bu paylaşımı silen doktor, hastasının geçmek bilmeyen bir öksürük şikayetiyle hastaneye geldiğini söyledi. Hastanın röntgeninin çekildiğini ve daha sonra incelemelerde bulunduklarını belirten doktor de Souza, hastanın röntgeninde düzinelerce bağırsak kurdu larvası buldu.

Larvaların bedende ufak boyutlu kistlere sebep olduğunu söyleyen bilim insanı, “Normalde bağırsaklarda olan bağırsak kurdunun kas veya beyin gibi dokulara girmesi sonucunda oluşan rahatsızlık yaşandı” dedi.

Bu durumun genelde sıkıntı yaratmadığını söyleyen bilim insanı, “Larvalar hayatta kalmıyor ve kistlerde genelde sorun yaratmıyor. Fakat beyin ya da gözlerde oluşursa ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir” ifadesini kullandı.

Doktor, “Eğer siz de böyle olmak istemiyorsanız besinlerinizi tüketmeden önce iyice yıkayın. Birçok vakada herhangi bir tedaviye gerek olmuyor. Eğer rahatsızlık hissetmiyorsanız sorun yoktur” dedi. Fakat bu larvaların oluşturduğu kistlerin bazı durumlarda ölümcül sonuçlar doğurabileceği de belirtildi.

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