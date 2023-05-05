Saatlerin ileri ya da geri alınması uyku bozukluğu yaratabilir

Yapılan bir araştırma, uyku saatlerinin değiştirilmesinin orta yaştan sonra uyku sorunlarına yol açabileceğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Kanadalı araştırmacılar, yaz ve kış saati uygulamalarıyla, insanlar fazladan bir saat kazandıktan sonra uyku sorunlarının ortaya çıkacağını bildirdi.

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden bilim insanları, 45 ila 85 yaşları arasındaki 30.000’den fazla kişiye, saatlerin değiştiği altı farklı zamanda uyku alışkanlıklarını sordu.

Birleşik Krallık’ta mart ayının son pazar günü başlayan yaz saati uygulamasına geçişten sonra uyku sorunlarında hiçbir fark bulamadılar. Ancak aynı ülkede ekim ayının son pazar günü saatlerin geri alınmasıyla beraber insanların uyku düzenleri bozuldu.

Bir saatlik farkla beraber, insanların düzenli olarak uykuya dalmakta zorlanmaları ve uykularını alma sorunları yaşamaları daha olasıydı, bu da gün içindeki işlevlerini etkiliyordu. Ayrıca uyanık oldukları saatlerde de daha yorgun hissettiler.

ZAMANLA OTURUYOR

İç vücut saatleri, ne zaman uyanık olunması gerektiğini işaret etmek için büyük ölçüde gün ışığına güveniyor. Uyku uzmanları, bu vücut saatini “sıfırlamak” ve saatler değiştikten sonra yeni uyku saatlerimizle senkronize hale getirmek için çok fazla gün ışığına ihtiyacımız olduğunu söylüyor.



Çalışma, saatler geri alındıktan sonra insanların kendileri tarafından bildirilen uyku bozukluğunun kısa ömürlü olduğunu tespit etti.

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Ronald Postuma, “İyi haber şu ki, standart saate geçişin ardından gözlemlediğimiz uyku kesintileri kısa sürdü ve iki haftalık sürenin ardından artık belirginliğini yitirdi.” dedi.

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