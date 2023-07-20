Sağlık emekçilerinden hastane bahçesinde oturma eylemi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi üyeleri, Eskişehir Şehir Hastanesi önünde, 'Düşük ücretlere, yoksulluğa zamlara sessiz kalmayacağız' diyerek eylem yaptı. Basın açıklamasının ardından hastane bahçesinde oturma eylemi yapan sağlık emekçileri insanca yaşayacak ücret talep etti.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de SES üyeleri, insan onuruna yaraşır bir yaşam için oturma eylemi yaptı. Eylemde yapılan basın açıklamasında “Ne TÜİK'in sahte enflasyon rakamlarına ne iktidarın refah payı aldatmacasına kanmayalım” ifadelerine yer verildi.

“ALDIĞIMIZ ZAM CEBİMİZE GİRMEDEN ERİDİ”

SES Eskişehir Şube üyeleri, Eskişehir Şehir Hastanesi bahçesinde yaptığı eylemle aldıkları maaşlarla geçinemediklerini haykırdı. Eyleme katılan sağlık emekçileri, ‘Zamların geri alınmasını, yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıyacak maaş istiyoruz’ yazılı pankart ve ‘Dayanacak güümüz kalmadı, zamları geri çekin’ yazılı döviz açarak, ‘Yoksulluğa hayır’, ‘Hükümet zammını al başına çal', ‘Sefalete teslim olmayacağız', ‘Direne direne kazanacağız’, ‘Asgari değil insanca yaşam’ sloganları attı.

SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, temel tüketim maddelerine yapılan zamların geri alınması, yoksulluk sınırı üstünde emekliliğe yansıyan tek kalem maaş istediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs'ta sonuçlandı. 28 Mayıs'ta dolar kuru 19.97, benzin 20.57 lira idi. Yaklaşık 50 gün oldu. Benzin 34 lira, dolar 26,92 lira oldu, hızla yükselmeye de devam ediyor. Günlük yaşantımızın belirleyicisi olan bu iki parametre sadece 50 günde yüzde 50 ile yüzde 75 artış gösterirken 15 Temmuz’da aldığımız zam daha cebimize girmeden eridi, buharlaştı. Şimdi bu ekonomik kötü gidişin müsebbibi olarak asgari ücret artışı, EYT, emekli maaşlarının artışı, 3600 ek gösterge, muhalefetin yıllardır çözüm bekleyen sorunları gündeme getirmesi bu sorunların çözülmesi sonrası bütçede tahribat oluşturduğu algısıyla toplum yanıltılmaya çalışılıyor” dedi.

“HALKA VERGİ YAĞDIRILIYOR, AMA PATRONLAR ‘GÜMRÜK VERGİSİ’ BİLE ÖDEMEYECEK’

Hükümetin patronları el üstünde tuttuğunu, emeğiyle geçinmeye çalışan işçi ve emekçilere zırnık koklatmadığını vurgulayan SES Şube Başkanı Özkavak, “Daha emekçinin cebine girmeden ÖTV, KDV artışlarıyla elinde ne varsa alıp sermayeye peşkeş çekiyor. Sanayi Bakanlığı en son Mayıs teşvik listesini açıkladı. 1503 şirkete 83 milyar 242 milyon teşvik verildi. Emekçiler için artırılan KDV'de onlara istisna tanınıyor. Yani hiç KDV ödemeyecekler. Halka vergi yağdırılıyor, ama patronlar ‘gümrük vergisi’ bile ödemeyecek. Patronlar, emekçilerin kuruşu kuruşuna ödedikleri sigorta priminin işveren hissesini de ödemekten kurtuluyor. Üstelik faiz desteği sağlandı patronlara. Emekçiler; bir kendilerine, bir de hükümetle teşvike boğduğu patronlara bakmak zorunda” ifadelerini kullandı.

“SEYYANEN ZAM DEĞİL EMEKLİLİĞE YANSIYAN ÜCRET VERİLSİN”

Sağlık emekçilerinin, hasta ve hasta yakınlarının şiddeti, idarecilerin mobbingi gibi her türlü şiddetle karşılaşmasının yanı sıra şimdi de ekonomik sorunlarla boğuştuğunu belirten SES Şube Başkanı Birtürk Özkavak, şehirde kiraların 6-14 bin liraya dayandığını, bekar bir kamu çalışanının evini ikinci bazen üçüncü biriyle paylaşmak zorunda kaldığını söyledi. Acil çözülmesi gereken taleplerini sıralayan Özkavak şunları söyledi:

* Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin, performans, ek ödeme-teşvik, seyyanen zam değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret verilsin.

* Liyakatsiz atamalara, mobbinge, baskılara son verilsin.

* Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler, katkı katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın.

* Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamında, fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak ödensin sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere ayrımsız olarak uygulansın.

* Sağlık meslek örgütleriyle birlikte etkin sağlıkta şiddet yasası hazırlansın ve kanunlaşsın.

* Büyükşehirlerde kira desteği olarak işçi ve emekçilerin maaşlarına büyükşehir tazminatı verilsin.

* Gelir vergisi oranı yüzde 15’te sabitlensin.

* Giyim yardımı piyasa koşullarına göre güncellensin.

* Ücretsiz 24 saat açık kreşler açılsın.

* Gece çalışma iki katı mesai sayılsın, nöbet ücretleri artırılsın istiyoruz.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

SES Eskişehir Şube üyeleri Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki basın açıklamasının ardından hastane bahçesinde bir süre oturma eylemi yaptı.