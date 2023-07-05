Sağlık görevlisini darbetti, serbest kaldı
Aksaray'da, hastanede çarşaf istediği sağlık çalışanı İlyas Büyükkışla'yı çıkan tartışmanın ardından darbeden hasta refakatçisi İrfan A. (20), çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yakınının yanında refakatçi olan İrfan A. odasından çıkarak koridorda temizlik görevlisi İlyas Büyükkışlaya (46) bağırarak çarşaf istedi.
YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI
İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası İrfan A., İlyas Büyükkışla’yı darbetti. Yüzü kanlar içinde kalan sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.
Diğer sağlık görevlileri ‘beyaz kod’ verdi. Olayla ilgili polis ekipleri İrfan A.yı gözaltına aldı.
İrfan A. emniyetteki ilk ifadesinde çarşaf nedeni ile çıkan tartışma sonrası temizlik görevlisini darbettiğini söyledi. İrfan A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)