10 bin adım efsanesi çürütüldü: Sağlık için ideal adım sayısı belirlendi

Tüm dünyada her gün 10 bin adım atmanın önemi vurgulanırken İspanya'da yapılan bir araştırma, bunun tam olarak bu şekilde olması gerekmediğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Günde on bin adım artık sağlıklı kalmanın en yüksek noktası olmayabilir. Araştırmacılar, çok daha küçük bir hedefin erken ölme riskini azaltmada eşit derecede etkili olabileceğini ileri sürdü.

İspanya’daki Granada Üniversitesi’nden bilim insanları, günde sadece 2.700 adım veya yaklaşık 2 km yürümenin genç yaşta ölme veya kalp krizi veya felç geçirme olasılığını azalttığını buldu. Ancak 8.700’e adıma ulaşmak da riski yüzde 60’a kadar azaltıyor.

Ekip, 110 binden fazla katılımcıyla günlük adımların tüm nedenlere bağlı ölümler üzerindeki etkisini değerlendiren 12 uluslararası çalışmayı inceledi.

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi’nde yayınlanan sonuçlar, günde 2.517 adım yürüyen katılımcıların, günde yalnızca 2.000 adım yürüyenlere kıyasla erken ölüm riskinin yüzde 8 daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNDE DÜŞÜŞ

2.735 adıma ulaşmak da, kardiyovasküler hastalıktan muzdarip olma riskini yüzde 11 oranında azalttı. Ancak daha fazla yürüyenler daha da büyük faydalar gördü.

Erken ölme olasılığını azaltan en önemli nokta 8.763 adım oldu ve bu da riskin yüzde 60 oranında azalmasıyla bağlantılıydı.

Kardiyovasküler hastalıklarda günde 7.126 adım, yüzde 51 ile riskteki en büyük düşüşle ilişkilendirildi.

KADIN VE ERKEKLER ARASINDA FARK YOK

Hollanda, İspanya ve ABD’deki araştırmacıların da dahil olduğu araştırmada, kadınlar ve erkekler arasında ideal adım sayısında herhangi bir fark bulunamadı.

Ancak daha hızlı bir tempo, günlük toplam adım sayısından bağımsız olarak ölüm riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi.

Granada Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden Profesör Francisco Ortega, “Geleneksel olarak birçok kişi, sağlık yararları elde etmek için günde yaklaşık 10.000 adım atmanız gerektiğini düşünüyordu; bu fikir, 19. yüzyılda Japonya’dan çıktı. 1960’lardaydı ama bilimsel hiçbir temeli yoktu.”

“Daha fazla adım asla kötü değildir. Çalışmamız günde 16.000 adımın bile risk oluşturmadığını gösterdi.” dedi.

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