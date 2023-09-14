Sakarya Üniversitesi bel fıtığını ilaçsız tedavi ediyor

Sakarya Üniversitesi'ndeki bilim insanları bel ve sırt ağrılarını ilaçsız tedavi eden cihaz geliştirdi. Tamamı üniversitede geliştirilen traksiyon cihazı, bel ve sırt bölgesi fıtık rahatsızlığı bulunan hastalara kalıcı ve ağrısız bir tedavi sunmayı amaçlıyor.

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Türkiye’de görülme oranı gittikçe artan bel fıtığı için ameliyatsız bir çözüm geliştirildi. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. İbrahim Tekeoğlu ve Mühendislik Fakültesi öğretim görevlileri tarafından geliştirilen traksiyon cihazı, bel ve sırt ağrısı çekenlere oturarak ağrısız ve kalıcı tedavi imkanı sunuyor.

OTURARAK TEDAVİ İMKÂNI

Cihazı kısaca tanıtan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. İbrahim Tekeoğlu, “Cihazımız ‘Spinal Traksiyon' cihazı. Bu cihazı Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi olarak birlikte geliştirdik. Cihazımızın fonksiyonu bel fıtığı hastalarında tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Normalde vücut cihazları hastayı yatırarak ve hasta üzerindeki giysileri çıkartarak çekim yaparlar, fonksiyon oluştururlar. Oysa bu cihaz hastayı yatırmadan, rahat bir pozisyonda, oturur şekilde hastanın bel fıtığı tedavisini yapmaktadır” dedi.

TAMAMI SAÜ’DE YAPILDI

Geliştirilen cihazın dizaynının sadece SAÜ'de yapıldığını belirten Tekeoğlu, “Cihazımız bel çekme cihazı olarak ifade edebileceğimiz traksiyon cihazıdır. Bu cihazda fizik tedavi ünitelerinde, traksiyon amacıyla bel ağrısı olan hastalarda kullanılmaktadır. Günümüzde bildiğimiz gibi bel ağrısı, bel fıtığına bağlı bel ağrıları ve diğer nedenlere bağlı bel ağrıları çok yaygın görülmektedir toplumda. Özellikle çalışan genç bayan ve erkeklerde bel ağrısı sık görülmektedir. Bu cihazımız traksiyon yaparak, bel fıtığının iyileşmesine katkıda bulunmaktadır. Normalde kliniklerde bulunan cihazlarda, hastayı yatırarak, göğüs ve belinin altına kemerler bağlanarak çekme işlemi yapılmaktadır. Ancak bu cihazda biz hastayı yatırmadan, oturduğu yerde çekme işlemini gerçekleştiriyoruz. Cihazın Türkiye'deki modeli ve dizaynı tamamen üniversitemiz tarafından yapıldı. Cihaz, mühendislik fakültesi öğretim görevlileri tarafından dizayn edilerek, gerçek boyutta üretilmiştir. Cihazın bu boyuttaki haliyle yapılan çalışmalarda, elimizdeki klinik verilere, bilimsel çalışmalara göre bu cihaz omurlar arasını açmakta ve bu şekilde de fıtığın tekrar yerine oturmasına yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

CİHAZIN FİKİR HAKLARI ÜNİVERSİTEDE

Geliştirilen cihazın hastayı yormadığını da belirten Tekeoğlu, “Cihaz hastayı yormadan son derece konforlu ve rahat bir şekilde işlemi gerçekleştiriyor. Hasta üzerindeki giysileri bile çıkarmadan cihaza oturarak tedavisini olmakta. Hasta memnuniyeti açısından son derece yüksek memnuniyet veren bir cihaz. Fizik tedavi uygulamaları örneğin; bel ağrısı ve disk ağrısı vakası için söylüyorum eğer hasta fizik tedaviye girecekse 14 seans uygulanmaktadır. Bu seans uygulamaları içerisinde uygulamalar ile birlikte bel çekme işlemi yapılmaktadır. Cihazımız ticari boyuta hazırlanmıştır. Cihazın marka tescili yapıldı. Ayrıca cihazın, fikir hakları alındı. Dolayısıyla cihazımızı şu anda sanayicilerimize üretim lisansı anlaşması ile devretmek durumundayız. Herhangi bir tıbbi cihaz üreten sanayicimiz bu cihazı kabul ederse biz bir sözleşmeyle üretim hakkını sanayicimize devrederek, ülkemizdeki bütün sağlık merkezlerinde cihazımızın kullanılmasını sağlamış olacağız. Bu cihaz gerçek boyutlarda bir prototip. Dolayısıyla bu prototipi biz sanayicilerimize göstermekte ve anlatmaktayız. Talep olursa cihazı devredeceğiz” şeklinde konuştu.

“ARTIK MERDİVENLERİ KENDİM ÇIKIYORUM”

Cihazı kullandıktan sonra merdivenleri tek başına çıkabildiğini belirten hasta Fikret Tezcan, “Ben yatalak bir hastaydım burada. Bölüm başkanı İbrahim hocamızın hastasıydım. Kendisi bana bir cihazın olduğunu söyledi, uygulamaya geçtiğini söyledi. On dört gün yatacaktım normal şartlarda, altıncı gün bu cihaza girip çıktıktan sonra merdivenleri ben kendim yürüyüp çıkmaya başladım, sıkıntı yapmadı bana. Yaklaşık bir yıldır herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Çok memnun kaldım cihazdan, tarifi mümkün değil. Dediğim gibi bu cihaz benim dengemi yerine getirdi” ifadelerini kullandı.

İHA