Sıcaklar kalbi nasıl etkiler?

Sıcak ve nemli hava kalp sağlığı için de tehdit oluşturabiliyor. Kılıç, “Özellikle kalp hastalarında ani tansiyon atakları ve kanda pıhtılaşma eğilimiyle birlikte kalp krizi gelişebiliyor” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Bunaltıcı sıcaklar damarlarda genişlemeye, sıvı ve tuz kaybına, kalp atışlarının hızlanmasına, kalbin iş yükünün artmasına ve kanın pıhtılaşmasına neden olur. Özellikle kalp hastalarında şikayetler sıcaklarla birlikte artış gösterebilir ve hastalar gerekli önlemleri almadığında ciddi sorunlar yaşayabilir. Türk Kalp Vakfı Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Deniz Kılıç, sıcakların kalbe etkisini ve dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı:

Göğüs ağrısına dikkat!

Aşırı sıcaklık nedeniyle vücutta bir ısınma eğilimi başlar. Vücut ısısını korumak amacıyla deri ve yüzeysel dokuların damarları genişler, kan akımı artar, terleme ve ısı kaybedilmeye çalışılır. İşte bunlar kalbin iş yükünü artırır. Kalp yeterli dolaşımı sağlamak için daha hızlı çalışmak, daha fazla kasılmak zorunda kalabilir. Özellikle damar tıkanıklığı olanlarda artan iş yükü nedeniyle artan kan ihtiyacı karşılanamayabileceğinden göğüs ağrısı hissedilebilir. Özellikle sıcak, nemli ve esintisiz (durağan) havada terleme azalacağı için bu durum vücut için daha zorlayıcı olur.

Hayati tavsiyeler

Sıcak havalarda kalp sağlığı için;

İklimlendirme araçları (klima ve soğutucular) ile riskli bireylerin bulunduğu ortamların sıcaklığının konfor sınırına yaklaştırılması,

İdrar rengi çok koyu olmayacak şekilde yeterli ve bol sıvı alınması,

Sindirimi zor, aşırı miktarda gıda tüketilmemesi,

Sıcak içeceklerin tüketilmemesi, kafeinli ve alkollü içecek tüketiminden kaçınılması,

Öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması, çıkılacaksa şapka ve açık renk, hava akımına izin veren bol kıyafetler giyilmesi,

Aralıklarla serinletici banyolar yapılması tavsiye edilir.

Hastalar ciddi sorunlar yaşayabilir

Kalp iş yükü artışı nedeniyle kalp yetersizliği olanlarda yetmezlik bulguları ağırlaşabilir çarpıntı, solunum sıkıntısı, gelişebilir. Sıvı kaybı nedeniyle kanın akışkanlığı azalır ve kanda pıhtılaşma eğilimi artar bu durum kalp krizlerini tetikleyebilir. Terlemenin neden olduğu sıvı ve elektrolit dengesizlikleri nedeniyle ritim problemleri artış gösterebilir. Hipertansiyon nedeniyle ilaç kullananlarda bazen tansiyon aşırı düşer ve buna bağlı özellikle ani ayağa kalkışlarda baş dönmesi hatta bayılmalar oluşabilir. Bu dönemlerde tansiyonu takip ederek ilaç dozunu azaltmak gerekebilir fakat tansiyonu ölçmeye devam etmek gerekir. İlaç kalıcı olarak bırakılırsa bir süre sonra ani yüksek tansiyon atakları gelişebilir. İdrar söktürücü ilaç kullananlarda yeterli sıvı alınmazsa sıvı kaybı nedeniyle böbrek fonksiyonları bozulabilir, bir süre idrar söktürücü dozunun azaltılması gerekebilir.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Özellikle riskli bireylerde vücut ısısı artmışsa; şuur bulanıklığı, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, kas krampları gelişirse; ciltte kırmızılık ve kuruluk, idrar çıkışında azalma, çok koyu ve az miktarda idrar varsa; tansiyon aşırı düşük veya yüksek seyrediyorsa; çarpıntı ile beraberinde baş dönmesi göz kararması oluyorsa, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı gibi belirtiler mevcutsa sağlık kurumuna başvurulması yerinde olur.