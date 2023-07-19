Sıcaklarda menopoz şikayetleri nasıl hafifler?

Menopozun terleme, sıcak basması gibi belirtileri yaz sıcaklarıyla birlikte daha da yoğun hissedillir Bu durumun yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Yakut, kadınlara etkili önerilerde bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

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Menopoz dönemi hangi mevsimde, hangi ayda gelirse gelsin kadınlar için çekilmez oluyor. Ancak bu şikayetler sıcaklarla beraber daha da artıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Yakut, yazın menopoz dönemine giren kadınlara çözüm yollarını şöyle anlattı:

Belirtileri nelerdir?

Adet döngüsünde değişiklikler olur. 2. Ani ısı değişiklikleri görülür. 3. Duygudurum bozuklukları artar. 4. Uyku kalitesi bozulur. 5. Saç ve deri kalitesinde bozulmalar olur. 6. Vajinada kuruluk yaşanır. Karın, kalça ve bel bölgesinde genişleme olur.

İŞTE 9 ETKİLİ ÖNERİ

Yaz aylarında menopoz belirtilerinin artacağı ve dayanılmaz boyutlara geleceği hissedilir. Ancak, birtakım tedbirlerle üstesinden gelmek mümkün. Yaz aylarında sağlıklı ve mutlu bir menopoz geçirmek için yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir:

1-Hormon replasman tedavisi alın

Hormon replasman tedavisinin amacı, menopoz döneminde östrojen hormonunun azalması ile birlikte eksik olan hormonu yerine koymaktır. 40-45 yaş arası menopoz yaşıyorsanız hormon replasman tedavisi almanız gerekir. Toplumda hormon alınca meme kanserine yakalanma korkusu endişesi vardır. Ancak yapılan çalışmalara göre, 5 yıl veya daha az hormon replasman tedavisi almak riski artırmamaktadır. Hormon replasman tedavisi veremediğimiz 50 yaş üzerindeki kadınlarda ise bitkisel kaynaklı alternatif tedaviler kullanılmalıdır.

2-Ödem attırıcı alışkanlıklar edinin

Bol su içmek, ödemi atmak için iyi olacaktır. Su içme alış­kanlığı kötü olanlar, matara veya su şişesinin içine akşam yatarken maydanoz koyabilir. Gün içinde içilen maydanozlu su idrar yolu enfeksiyonu için koruyucu olacaktır. Suya tarçın eklerseniz, şekeri dengeleyen su ile kilo kontrolü kolay olacaktır. İçeceğiniz suyun tadını değiştirmek ve bol su içmek için yeşil elma- nane, porta­kal-limon, salata­lık- nane, limon –nane gibi kombinas­yonlar yap­mak faydalı olacaktır.

3-Cinsellikten uzaklaşmayın

Cinsellik yaşanması ötelenmemelidir. Cinsel organdaki kuruluk ve cinsellik yaşanmaması, cinsel organın daha çok daralmasına zor ve ağrılı ilişkiye neden olur. Cinsel organ kuruluğu için nemlendirici kremler ve jeller kullanılabilir. Menopoz sonrası dönemde kemik erimesini önlemek için düzenli spor, kalsiyumdan zengin beslenme önemlidir. Gerektiğinde kalsiyum tabletleri kullanmak gerekebilir” diyerek önerilerde bulundu. Cinsel organdaki kuruluktan dolayı çok sık idrar yolu enfeksiyonu ve buna benzer şikayetler yaşanabilir. Yaz aylarında vajinal kullanımlı östrojen içeren tabletler tedaviye eklenebilir.

4-Metabolizmanızı hızlandırın

Hangi öğünde olursa olsun salatanıza keten tohumu, zerdeçal eklemeyi unutmayın. Metabolizmayı hızlandırmak, yağ yakmak için faydalı olacak antioksidan görevi yapacaklardır.

5-Spor yapın

Yüzme, pilates, yürüyüş çok faydalı olur. Yüzme ile tüm vücut kasları çalışır. Pilates kasın güçlenmesini ve kemiğe iyi tutunmasını sağlar, böylece kırık riski azalır. Günde 7000 adım ile kilonuzu koruyabilirsiniz. Yağ yakmak ve kilo vermek için 10.000 adım ve üzerine çıkmak gerekir.

6-Akdeniz diyeti ile beslenin

Metabolizma yavaşladığı için daha az yemek, daha çok hareket etmek gerekir. Akdeniz diyeti bu dönemde idealdir. Öğlen yemekleri protein, akşam yemekleri sebze salata ve yoğurt ağırlıklı olmalıdır. Yaz meyveleri çok şekerli olduğu için gece tüketilmemelidir. Hamurlu, şerbetli tatlılardan kaçınmak gerekir.

7-Rahatlatıcı çaylar tüketin

Gün içinde metabolizmayı hızlandıran yeşil çay faydalı olur. Gece yeşil çay tüketmemek gerekir. Geceleri melisa, papatya, rezene çayları gibi uykuya geçişi kolaylaştıran sakinleştirici çayları tercih etmek gerekir. Kafein, sigara ve alkolden uzak durmak gerekir.

8-Rahat giysiler tercih edin

Terletmeyen, hafif, bol, pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Vücuda yapışan lastik ve sentetik giysilerden uzak durmak gerekir.

9-Tedaviye açık olun

40-50 yaş arası menopoz yaşanıyorsa, mutlaka hormonal replasman tedavisi; 50 yaş üzerinde ise alternatif tedaviler alınmalıdır. Hormonal replasman tedavisi ve alternatif tedaviler, eksik olanı yerine koyacağı için sıcak basmaları, terlemeler, uyku bozuklukları, duygusal bozukluklar, saç ve deri kalitesi, libido düzelecektir.