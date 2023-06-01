Sınav başarısını artıran 8 ipucu

Sınavların zihinsel ve fiziksel sağlığımızı etkileyen zorlu ve stresli deneyimler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Terekeci, LGS ve YKS’ye sayılı günler kala sınav başarısına katkı sağlayacak bilgiler verdi.

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Sınav dönemi hassas bir süreçtir. Hem hazırlık döneminde hem de sınav gününde stres, kaygı, heyecan gibi birçok duygu kaçınılmaz olur. İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, yaklaşan LGS ve YKS bu sorunları azaltmanın ipuçlarını şöyle paylaştı:

1 – Stresi azaltan besinler tüketin

Sınav döneminde, stresi azalttığı bilinen, kan şekerinde ani yükselmeler-düşmeler yapmayan ve uzun süre tokluk sağlayan gıdalar tüketilmelidir. A vitamini içeriği yüksek olan havuç ve kayısı gibi gıdaları, Omega-3 yağ asitlerinden zengin, soğuk deniz balıkları; ıspanak başta olmak üzere tüm yeşil yapraklı sebzeleri; ceviz, fındık, badem gibi çiğ olarak tüketildiklerinde içerdikleri faydalı yağ asitlerinden ve E vitamininden dolayı vücudun stresini azaltan gıdaları; kurubaklagiller; süt ve süt ürünleri; yumurta ve muz tüketimini özellikle öneriyorum.

2 – En az 7-9 saat uyuyun

Sınava girecek gençlerin günlük 7 ile 9 saat arasında uyku uyumaları son derece önemlidir. Uyku, bağışıklığı güçlendirmekle birlikte motivasyon ve öğrenme becerilerini de artırır. Akşam uyku saatine yakın dönemde melisa ve papatya çayları da rahat ve derin bir uykuyla birlikte anlamlı düzeyde psikolojik rahatlama sağlar.

3 – Yeterince su için

Sınav öncesi ve sınav sırasındaki su tüketimi de başarı açısından son derece önemlidir. Lise öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma sınava giderken su içen ve yanında getirdiği bir şişe suyu sınav esnasında tüketen öğrencilerin, su içmeyen öğrencilere göre daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koymuştur.

4 – Odaklanmanıza engel olacak besinleri tüketmeyin

Şekerleme, şekerli-asitli içecekler, işlenmiş ve paketlenmiş yiyeceklerin vücudumuz tarafından hızla emilmesi, yorgunluğa ve odaklanmada birtakım problemlere yol açar. Abur cubur tüketimi de konsantrasyonla birlikte öğrenme kapasitelerini olumsuz etkileyecektir. Kolay odaklanmanızı sağlayacak iki besin ise şunlardır:

Biberiye: İçerdiği güçlü antioksidan maddelerin yanında hafızayı, odaklanmayı, kavramayı iyil eştiren ve aynı zamanda da kaygıyı gideren bir bitkidir.

Nane: Beyin fonksiyonlarını iyileştirmek için hem bilişsel yeteneklerimizi artırır, hem de sınavlardaki stresi azaltır.

5 – Sınavdan önceki gece bunları yapın

Sınavdan önceki gece iyi bir uyku uyumak son derece önemlidir. O nedenle sınavdan önceki gece ilerleyen saatlerde kahve ve kafein içeriği çok yüksek olan yeşil çay gibi içecekleri tüketmemekte fayda var. Yattığınız odadaki tüm elektronik cihazları kapatmanız ve ortamın tamamen karanlık olması, uyku hormonu olan melatoninin salınabilmesi açısından son derece önemlidir.

6 – Nefes egzersizleri ile rahatlayın

Sınav başarısında stresin ve gerilimin azaltılması için yapılacak nefes terapileri son derece önemlidir. Sınav öncesi dönemde gençlerin, ders çalışma sırasında verilen molalarda yarım saatlik tempolu bir yürüyüş ile streslerini azaltarak zihinlerini tazeleyebileceklerini özellikle belirtmek isterim.

7 – Sınav sabahı böyle beslenin

Kahvaltıda uzun süre şekeri dengede tutacak süt, peynir, avokado, tam tahıllı ekmek, yulaf gevreği, muz gibi gıdalar tüketilmelidir. Yumurtayı da unutmayın. Zira içeriğindeki zengin protein ve yağlar sayesinde uzun süre tokluk sağlar. Aynı zamanda da içerdiği selenyum ile ruh sağlığımızı düzenler. Enerji ve güçlü hafıza için de sınav sabahı kahvaltıda biberiye çayı veya yeşil çay tüketilmesini öneriyorum. Sınav sabahı çok gergin olan arkadaşlarımızın Melisa çayı içmeleri uygun olacaktır. Bu çay sizlere direkt uyku vermeden sakinleştirici bir özellik gösterecektir.

8 – Yanınıza bunları alın

Sınavda yanınıza su ile birlikte mümkünse kavrulmamış karışık kuruyemişler, kuru meyveler ve bitter çikolata almanızı öneriyorum.