SMA hastası Zehra bebeğe destek çağrısı

Marmaris’te SMA hastası Zehra bebeğin tedavisi için düzenlenen yardım kampanyası devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Zehra bebeğimiz için yapacağımız en ufak katkı onu hayata bağlayacak, ailesinin ve hepimizin yüzünü güldürecek. Tüm halkımızdan destek bekliyoruz” dedi.

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Marmaris'te yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin SMA Tip 1 hastası bebekleri Zehra'nın tedavisi için başlatılan kampanya devam ediyor. Dağ Ailesi, yapılan tüm çalışmalara rağmen yüzde 52'ye ulaşan kampanya ile ilgili görüşmek üzere Başkan Oktay'ı ziyaret etti. Kampanyanın durumu ile ilgili bilgi veren baba Abdullah Dağ, zamanlarının daraldığını söyledi.

KAMPANYASI YÜZDE 52

Kampanyaya destek çağrısında bulunan Başkan Oktay ise şunları kaydetti:

*Marmaris’imizin incisi Zehra bebeğimizin yaşama tutunması için başlatılan yardım kampanyası hâlâ yüzde 52'de.

*Döviz kurundaki artış nedeniyle toplanması gereken rakama ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Tedavi olması için sınır olan kilograma ulaşmasına da yalnızca 1,5 kilo kalan Zehra’nın hepimizin desteğine ihtiyacı var.

*Tüm operatörlerden ZEHRA yazıp 4802'ye gönderilecek SMS başta olmak üzere Zehra bebeğimiz için yapacağımız en ufak katkı onu hayata bağlayacak, ailesinin ve hepimizin yüzünü güldürecek. Tüm halkımızdan destek bekliyoruz. (ANKA)

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