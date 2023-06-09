SGK ödemeyi durdurdu, binlerce hasta çaresiz

Muadili olmayan, SGK tarafından ödemesi durdurulan Ocrevus isimli ilaç Multipl Skleroz (MS) hastalarını endişelendiriyor. Bir dozu 55 bin civarında olan ilaç, hastaların atak geçirmesini ve hastalığın ilerlemesini engelliyor.

Latif SANSÜR

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Mayıs ayının son gününden itibaren SGK tarafından geri ödemesi durdurulduğu ve SGK reçete onay ve provizyon sistemi MEDULA'da pasife alınan Ocrevus, MS hastalığı ile mücadele eden binlerce vatandaşı zor durumda bıraktı.

Türkiye'deki yaklaşık 50 bin MS hastasından 6 bininin kullandığı, bir sinir sistemi hastalığı MS'nin tedavisinde çok etkili ve önemli olan ilacın geri ödemesi durdurulunca, bir çok hastanın tedavisi aksadı.

Bir hasta için maliyeti 55 bin civarında olan, hastalığın ilerlemesine karşı yüzde 85 oranında etkili kritik önemdeki ilacı alamayan hastalar ne yapacağını şaşırdı.

MUADİLİ YOK

Hastaların ekonomik olarak alamadığı ilaçla ilgili olarak SGK ile ilaç firması arasında anlaşmazlık olduğu öne sürülüyor. Ancak, hekimler bu durumun binlerce insanın sağlığında geri dönülmez hasarlara ve çok büyük sorunlara neden olabileceğini söyledi. Türkiye MS Derneği, ciddi mağduriyetlerin yaşanabileceğini belirterek sorunun bir an önce çözülmesi çağrısı yaptı.

SESİMİZİ DUYUN!

Kendisi gibi binlerce hastanın tedavisinde vazgeçilmez yeri olan ilacın geri ödemesinin durdurulmasının kendilerini çok mağdur ettiğini söyleyen MS hastası Emine Ayar, “Maddi olarak bu yükün altına kendi imkanlarımızla girip ilacı almamız ve tedavimizi devam ettirmemiz mümkün değil. Zaten zor olan yaşantımız daha da kötüleşmeden sesimizin duyulmasını, sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun” dedi.