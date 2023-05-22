Yoğun bakımda kolu kırıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde, Milas Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaşlı bir hastanın kolunun kırıldığı iddiası üzerine soruşturma açıldı. Hastanın yakını Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

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Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Devlet Hastanesi bakım ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki Birsen Arar'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavisi sürerken, kalbi durdu.

Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Arar yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdayken annesinin kolunun kırıldığını iddia eden kızı Zühra Boncuk, hastane yönetimi ve personelden şikayetçi oldu.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE SAĞLAM GİRDİ KOLU KIRIK ÇIKTI

4.5 yıldır yatağa bağımlı olan annesine evinde kendisinin baktığını ve son zamanlarda vücudunda oluşan yaralardan dolayı hastaneye yatırdıklarını belirten Boncuk, şunları söyledi:

“Annem Birsen Arar, oluşan yatak yaralarından dolayı 22 Mart tarihinde Milas Devlet Hastanesi bakım servisine yatırıldı. 28 Nisan tarihinde kalbi durduğu için servis doktorlarının müdahalesi ile entübe edilerek yoğun bakıma yatırıldı ve 6 gün kalarak 4 Mayıs tarihinde tekrar bakım servisine alındı.

Aynı günün akşamı, annemin kişisel bakımlarını yaparken kolundaki şişliği fark ettim. Ortopedi doktoru muayene ederek kolunun kırık olduğunu, ameliyat edilmesi gerekiyorsa da durumu ağır olduğu için bunu yapamayacaklarını söyledi.

Demans hastası olan annem Birsen Arar'ın yoğun bakım ünitesinden kolunun kırık olarak çıkmasına neden olan, gerekli müdahaleyi yapmayan, ilgililere bildirmeyen hastane görevlilerinden davacı ve şikayetçiyim. Konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk, sorumluların bulunmasını istiyoruz.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hasta yakınının şikayeti üzerine hastane yönetiminin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Milas Devlet Hastanesi yetkilileri ise yaptıkları açıklamada ”91 yaşındaki hastanın aniden kalbi durmuş ve yetkiler hemen müdahale etmişler. Kalp masajı yapılırken kolu kırılmış olabilir. Konu ile ilgili akıllarda sora kalmaması için soruşturma başlattık. Hasta yakınları bundan yararlanarak bir menfaat peşinde olabilirler” denildi.