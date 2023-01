Sürekli bir şeyleri erteleyenler dikkat… Depresyonu ve fakirliği tetikliyor

Yapılan bir araştırma, düzenli olarak bir şeyleri yapmayı erteleyenlerin depresyonda, sağlıksız ve maddi olarak yetersiz olabileceğini ortaya koydu.

İsveç’teki Stockholm Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, sürekli bir şeyleri yapmayı erteleyenlerin kalitesiz uyku, hareketsizlik ve mali sıkıntıya girme riskinin arttığını bulundu.

Daily Mail’in haberine göre, 3.500 İsveçli öğrenciyle yapılan araştırmaya göre, “daha kötü durumda olmayı beklemelerine rağmen planlanan bir eylemi genellikle erteleyenler”, daha düşük akademik başarılardan genel sağlığa kadar her şeyi riske atıyorlar.

Journal of the American Medical Association’da (JAMA) yayınlanan sonuçlara göre, erteleme puanındaki her bir artış insanların depresyona girme olasılığını yüzde 13 oranında artırdı.

AKIL SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Araştırmacılar, erteleyicilerin ekonomik zorluklardan muzdarip olma, egzersiz yapmama veya kötü uyuma olasılıklarının da yüzde 15 daha fazla olduğunu buldu.

Bilim insanları elde ettikleri verilerle ilgili olarak, “Bu, ertelemenin akıl sağlığı sorunları, ağrı, sağlıksız yaşam tarzı davranışları ve daha kötü psikososyal sağlık faktörleri ile ilişkili olduğunu gösteriyor.”

“Üniversite öğrencileri arasında erteleme eğiliminin yaygın olduğu düşünüldüğünde, bu bulgular öğrencilerin sağlık anlayışını geliştirmek için önemli olabilir” dediler.

