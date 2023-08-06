Tonsilit nedir? Bademcik iltihabı belirtileri neler?

Boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, şişmiş bademcikler... Tonsilitin tanıdık belirtileri, birçok insanın yaşadığı rahatsızlıklardan biridir. Tonsilit, vücudumuzun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan bademciklerin iltihaplanmasıdır. Akut tonsilit, çoğu zaman enfeksiyonlarla bağlantılı olarak hızla gelişirken, kronik tonsilit, uzun süreli ve tekrarlayan iltihaplara işaret eder.

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Her ne kadar tonsilit sık görülen bir sorun olsa da, doğru tanı ve tedavi ile olumsuz etkilerini en aza indirgemek mümkündür. Bu yazıda yer alan bilgiler, sağlık konusunda genel bir bilinç oluşturmayı amaçlar ve bir doktorun yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Herhangi bir sağlık sorununuzda, uzman bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.

TONSİLİT NEDİR?

Tonsil, boğazın arkasında bulunan lenfatik doku kümeleridir. Lenfatik sistem, bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve vücuttaki enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynar. Tonsiller, solunum yolu ve sindirim sisteminin giriş bölgesinde yer alır ve potansiyel olarak vücuda giren mikropları ve enfeksiyonları durdurma veya sınırlama işlevine sahiptir.

Tonsiller üç çiftten oluşur:

Palatine tonsiller: En büyük ve en iyi bilinen tonsil çiftidir. Dil kökünün her iki yanında ve ağız boşluğunun üst kısmında bulunurlar.

Farengeal tonsil: Boğazın arka duvarında, burun ve ağız boşluğunun arkasında yer alır. Adenoid olarak da bilinir.

Lingual tonsiller: Dilin arka kısmında yer alır.

Tonsiller, genellikle çocukluk çağında enfeksiyonlara karşı koruyucu bir rol oynar. Ancak bazen çeşitli nedenlerle, özellikle tekrarlayan enfeksiyonlar veya obstrüksiyon (tıkanma) sorunları nedeniyle tonsillektomi adı verilen cerrahi bir işlemle çıkarılmaları gerekebilir. Tonsillektomi, yaygın olarak bademcik ameliyatı olarak bilinir ve bu işlem genellikle sık tekrarlayan bademcik iltihapları, uyku apnesi gibi solunum sorunları ve büyümüş tonsiller nedeniyle nefes almada zorluk gibi durumlarda düşünülür. Ancak bu tür bir cerrahi işlem, doktorlar tarafından dikkatli bir değerlendirmenin ardından ve belirli koşulların varlığında tavsiye edilir.

SUBAKUT TONSİLİT NEDİR?

Subakut tonsilit, bademciklerin iltihaplanmasına neden olan ve daha uzun süreli seyreden bir tür bademcik iltihabıdır. Akut tonsilit ise daha kısa süreli ve şiddetli belirtilerle kendini gösteren bademcik iltihabıdır.

Subakut tonsilit, bademciklerin enfeksiyon nedeniyle iltihaplandığı bir durumdur, ancak enfeksiyonun akut tonsilitten daha hafif seyrettiği ve daha uzun süre devam ettiği karakteristik bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle subakut tonsilit, akut tonsilitten daha uzun süren ve kronikleşme eğiliminde olan bir durumdur.

Subakut tonsilitin belirtileri şunlar olabilir:

Boğaz ağrısı ve rahatsızlık

Bademciklerde şişlik ve kızarıklık

Yutma güçlüğü

Kulak ağrısı

Hafif ateş

Yorgunluk ve halsizlik

Bu belirtiler genellikle akut tonsilitin belirtileriyle benzerlik gösterir, ancak subakut tonsilitin seyri daha uzun sürebilir ve tekrarlayabilir. Tedavi için, hastalığın nedenine bağlı olarak, doktorlar genellikle antibiyotikler ve semptomları hafifletmeye yönelik tedaviler önerebilirler.

KRONİK TONSİLİT NEDİR?

Kronik tonsilit, bademciklerin uzun süreli ve tekrarlayan iltihaplanmasını ifade eden bir durumdur. Bademcikler, boğazın arkasında bulunan lenfatik doku kümeleridir ve vücuttaki enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynarlar. Ancak bazı durumlarda bademciklerde sürekli iltihaplanma meydana gelir ve bu durum kronik tonsilit olarak adlandırılır.

Kronik tonsilitin belirtileri şunlar olabilir:

Sürekli veya tekrarlayan boğaz ağrısı ve rahatsızlık

Bademciklerde şişlik, kızarıklık ve beyaz ya da sarı renkli irin birikimi

Yutma güçlüğü veya ağrısı

Kötü nefes kokusu

Boyun lenf bezlerinde şişlik ve hassasiyet

Hafif ateş ve halsizlik

Kronik tonsilit, çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilir. Kronik tonsilitin başlıca nedenleri şunlar olabilir:

Tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar: Bakteriyel enfeksiyonlar bademciklerde kronik iltihaplanmaya neden olabilir.

Tekrarlayan viral enfeksiyonlar: Viral enfeksiyonlar da kronik tonsilite yol açabilir.

Kronik bademcik taşları: Bademciklerde oluşan taş benzeri yapılar, enfeksiyonlara ve iltihaba neden olabilir.

Sigara içmek veya diğer tahriş edici maddelere maruz kalmak: Sigara içmek ve diğer tahriş edici maddelere maruz kalmak, bademciklerde iltihaplanma riskini artırabilir.

BADEMCİK İLTİHABI BELİRTİLERİ NELER?

Bademcik iltihabı, bademciklerin enfeksiyon sonucu iltihaplanmasıdır. Akut tonsilit adı da verilen bu durumun belirtileri şunlar olabilir:

Boğaz ağrısı: Genellikle şiddetli ve rahatsız edici boğaz ağrısı, akut tonsilitin en yaygın belirtisidir.

Bademciklerde şişlik ve kızarıklık: Bademcikler enfeksiyonla birlikte şişebilir ve kırmızı veya beyaz renkte bir irin tabakası oluşabilir.

Yutma güçlüğü: Şişmiş bademcikler ve boğaz ağrısı nedeniyle yutma güçlüğü yaşanabilir.

Kulak ağrısı: Bademcikler ve kulaklar birbirine yakındır, bu nedenle bademciklerin iltihaplanması kulaklarda ağrıya neden olabilir.

Boyun lenf bezlerinde şişlik: Bademcik iltihabına bağlı olarak boyun bölgesindeki lenf bezleri şişebilir ve hassaslaşabilir.

Ateş: Genellikle bademcik iltihabı ile birlikte ateş yükselmesi görülebilir.

Halsizlik ve yorgunluk: Vücut, enfeksiyonla mücadele ederken halsizlik ve yorgunluk hissedebilir.

Kötü nefes kokusu: Bademciklerdeki irin birikimi kötü nefes kokusuna neden olabilir.

TONSİLİT TEDAVİSİ NASIL?

Tonsilit tedavisi, tonsilitin tipine (akut, kronik, subakut), nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi planı genellikle semptomların şiddeti, enfeksiyonun tipi ve hastanın yaşı gibi faktörlere göre belirlenir. Tonsilit tedavisi şu yöntemleri içerebilir:

İlaç Tedavisi:

Akut tonsilitte, eğer enfeksiyonun nedeni bakteriyel ise, doktorlar genellikle antibiyotikler reçete ederler.

Viral enfeksiyonlara karşı antibiyotikler etkisiz olduğu için viral tonsilit tedavisinde semptomları hafifletmek için ağrı kesiciler ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir.

Anti-inflamatuar ilaçlar, boğaz ağrısını ve şişliği azaltmak için kullanılabilir.

Dinlenme ve Sıvı Alımı: Hastalık döneminde dinlenmek, vücudu güçlendirmek ve sıvı alımını artırmak, iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Gargara ve Spreyler: Tuzlu suyla gargara yapmak, boğazı rahatlatmaya ve irinleri temizlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, boğaz spreyleri, ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir.

Bademcik Taşlarının Temizlenmesi: Bademciklerde oluşan taşlar, kötü nefes kokusuna ve iltihaba neden olabilir. Doktorlar bu taşları temizlemek veya çıkarmak için uygun yöntemler uygulayabilir.

Tonsillektomi: Tonsillerin tekrarlayan enfeksiyonlara veya obstrüksiyonlara neden olduğu kronik ve ciddi durumlarda, tonsillektomi (bademcik ameliyatı) düşünülebilir. Bu cerrahi işlemde bademcikler tamamen çıkarılır.