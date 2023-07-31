TTB’den maaş talebi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), devlet ve vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde öğrenim gören intörn hekimlerin ücretleri arasındaki farkın giderilmesi adına Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) maaş düzenlemesi yapılması ve maaşlarda artış yapılması talebinde bulundu.

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TTB’den yapılan açıklamada, YÖK Kanunu uyarınca, intörn hekimlere devlet üniversitelerinde asgari ücret ödemesi yapıldığı, vakıf üniversitelerinde ise “4702 gösterge” rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

“5 KATA VARAN FARKLAR OLUŞUYOR”

Bu durum nedeniyle devlet ve vakıf üniversitelerindeki intörn hekim maaşlarında 5 kata varan farklar oluşabildiği ve farklı üniversitelerdeki intörn hekimlerden TTB’ye başvurular yapıldığı belirtilen açıklamada, eşitsizliğin giderilmesi için YÖK Başkanlığına yazı yazıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Vakıf üniversitesi mezunu hekimlerin de mecburi hizmet gibi yükümlülükleri olduğu göz önüne alındığında tüm intörn hekim maaşlarının en az asgari ücret olarak genel bütçeden karşılanması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi. (AA)

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