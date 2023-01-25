Türk kadınları sağlık liginde sondan 4’üncü
Kadınların genel sağlığı ve sağlık hizmetlerine erişiminde Türkiye 122 ülke içinde 119’uncu oldu. Özellikle duygusal sağlık alanında Türkiye dibe vurdu. Suudi Arabistan, Benin, Togo gibi ülkeler bile bizden iyi durumda.
ABD merkezli araştırma kuruluşu Gallup tarafından hazırlanan Küresel Kadın Sağlığı Endeksi, Türkiye açısından üzücü sonuçlar verdi. Koruyucu sağlık hizmetlerine erişim, duygusal sağlık, temel ihtiyaçlar, bireysel sağlık gibi kriterlerin değerlendirildiği listede Türkiye 122 ülke içinde 119'uncu sırada yer aldı. Türk kadınlarının en kötü olduğu alan duygusal sağlık oldu. Bu kategoride 121'inci olan Türkiye sadece Afganistan'ı geride bırakabildi.
AVRUPA'DA SON SIRADAYIZ