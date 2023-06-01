Türkiye’de her dört kadından biri obez çıktı

Türkiye Sağlık Araştırması-2022'ye göre ülkemizde kadınların yüzde 23,6'sı, erkeklerin ise yüzde 16,8'i obez...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Türkiye Sağlık Araştırması-2022″nin sonuçları açıkladı. TÜİK verilerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

Obez bireylerin oranı: Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 21,1 iken, 2022 yılında yüzde 20,2 oldu. 2022 yılında kadınların yüzde 23,6’sının obez ve yüzde 30,9’unun obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 16,8’inin obez ve yüzde 40,4’ünün obez öncesi olduğu görüldü.

Çocuklarda en çok görülen hastalıklar: Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde, 2022 yılında 0-6 yaş grubunda yüzde 31,3 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu sırasıyla, yüzde 29,4 ile ishal ve yüzde 6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 2022 yılında 7-14 yaş grubunda da yüzde 27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 19,8 ile ishal, yüzde 11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

ERKEKLERİN YÜZDE 41’İ SİGARA İÇİYOR

Sigara ve diğer tütün mamulü kullanımı: Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 28,0 iken 2022 yılında artarak yüzde 28,3 oldu. Bu oranın 2022 yılında erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 15,5 olduğu tespit edildi. Tütün mamulü kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise, 2019 yılında yüzde 68,7 iken 2022 yılında azalarak yüzde 68,0 oldu.

ALKOL TÜKETİMİ AZALDI

Alkol kullanımı: Son 12 ay içinde, alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 14,9 iken 2022 yılında azalarak yüzde 12,1 oldu. Bu oranın 2022 yılında erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 5,9 olduğu tespit edildi. Alkol kullanmayan bireylerin (daha önce kullanan ve hiç kullanmayanlar) oranı ise, 2019 yılında yüzde 85,1 iken 2022 yılında artarak yüzde 87,9 oldu.

TANSİYON, KOLESTEROL, ŞEKER

Koruyucu hizmetler: En çok faydalanılan koruyucu hizmet yüzde 44,7 ile tansiyon ölçtürme oldu. Son 12 ay içinde, 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyonunu ölçtürenlerin oranı 2019 yılında yüzde 50,8 iken 2022 yılında azalarak yüzde 44,7 oldu. 2022 yılında kolesterolünü ölçtürenlerin oranı yüzde 39,6 ve kan şekerini ölçtürenlerin oranı yüzde 41,6 oldu.

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