Tutkulu cinsel ilişkinin tarifi: Cinsellikte en çok beklenen 3 unsur sıralandı

Yapılan bir araştırma, tutkulu bir cinsel ilişki için gerekli üç temel beklentiyi ortaya koydu. Verilen cevaplar ise sanılanın ötesinde çıkarak hayli şaşırtıcı oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Missouri Eyalet Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından ortaya konan çalışma, insanların “harika seksi” nasıl tanımladıklarına bağlı olarak birbirinden farklı yanıtları bir araya getirdi.

Daily Mail’in haberine göre bilim insanları, yaşları 18 ile 69 arasında değişen 78 kişiyle görüştü.



Katılımcılara, cinsel tatmini yaşamak için en çok hoşlarına giden şeyin ne olduğu sorulduğunda, “duygusal bağ” diğer tüm faktörlerin önüne geçti ve 52 katılımcı harika bir seks için buna ihtiyaç duyduklarını iddia etti.

20 kişinin orgazma hiç ihtiyacı olmadığını belirtirken 49 kişi de bunun seks için en önemli öncelik olduğunu açıkladı.

Araştırmada yer alan Dr. Alicia Walker, “Cinsel ihtiyaçlarımız ve beklentilerimiz hakkında ne kadar açık konuşursak, deneyimlerimizin beklentilerimizi karşılama olasılığı o kadar artar.” dedi.

Duygusal bağ ve orgazmın yanı sıra kimya da, 36 katılımcı tarafından önemli kabul edilerek temel beklentiler açısından ilk üçte yer aldı.

Katılımcılar, tanımlanması zor olan kimyanın, büyük ölçüde kişisel kontrolün kapsamı dışında olduğunu, üretilmesinin imkansız olduğunu ancak yatak odasında bir öncelik olduğunu belirtti.

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