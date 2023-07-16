Umut ışığı: Bal ve sirke karışımı enfeksiyon tedavisinde etkili olabilir

İngiliz bilim insanları, bal ve sirke karışımının inatçı yara enfeksiyonlarının tedavisi için umut vadettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oksimel olarak bilinen bal ve sirke karışımları, Roma döneminden beri tıbbi amaçlar için kullanılıyor. Yeni yapılan bir çalışma, şimdi İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) de yararlanabileceği antibiyotik özelliklere sahip olduğuna dair umutları artırdı.

Oksimel karışımlarının etkili olup olamayacağını değerlendirmek için İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nden araştırmacılar, bir laboratuvarda bakteriyel bir biyofilm üzerinde bir dizi test yaptı. Farklı sirkeleri ve ayrıca sirkede bulunan saf asetik asidi kendileri uyguladılar. Daha sonra tıbbi kullanıma uygun bir balla birlikte asetik asit kullandılar.

Warwick Üniversitesi’nden Dr. Freya Harrison, “Düşük dozda bal uyguladık, bu dozlar, yara bakım hemşirelerinin şu anda hastalar üzerinde kullandıkları dozlardan daha düşük. Ancak bu düşük dozları bir araya getirdiğimizde çok sayıda bakterinin öldüğünü gördük ki bu gerçekten heyecan verici.”

“Bu maddeleri birleştirmenin, tek başına kullanılan her iki maddeye de yanıt vermeyen hastalara yardımcı olup olmayacağını gerçekten araştırmamız gerekiyor.” dedi.

İNSANLI DENEYLER BAŞLAYABİLİR

Çalışmanın araştırmacılarından Dr. Erin Connelly de, “Modern dönem öncesi tariflerle ilgili araştırmamızda, yaraları ve şişlikleri yıkamak veya sarmak için bal ve sirkeyi birleştirme modelini fark ettik ve bu, analizimizde bu kombinasyona odaklanmamız için bize ilham verdi.” dedi.

Araştırmacılar ayrıca, bazı doğal sirkelerin, eşdeğer dozda saf asetik asitten daha fazla bakteri öldürme yeteneğine sahip olduğunu buldular.

Sonuçlar, özellikle nar sirkelerinin daha fazla çalışma için umut verici olduğunu gösteriyor. Bunlar güçlü antibakteriyel aktiviteye sahipti ve asetik asit gibi balla birleştirildiğinde etkiliydi.

Araştırmacılar bundan sonrasında insanları da içeren klinik deneyler yapmayı planlıyorlar.

İlginizi Çekebilir Şaşırtıcı araştırma: Normal kilo sanılan aslında obezite olabilir

İlginizi Çekebilir Bal arıları tehlikede... Ölüm oranları zirvede