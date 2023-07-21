Uzman açıkladı: Uykuyu mahveden 5 kötü alışkanlık

Sıcak havalar, iyi bir uyku çekmeyi engelleyen en önemli nedenler arasında yer alırken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bol miktarda dinlenmenin genel sağlık için son derece önemli olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne göre, bol uyku eksikliği, bağışıklık sistemini ve beyin işlevini zayıflatarak belirli hastalık ve bozukluklara yakalanma riskinizi artırabilir, ayrıca akıl hastalığı seviyelerini şiddetlendirebilir ve çeşitli duygudurum bozukluklarına yol açabilir.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi’nde cerrah olan ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Dr. Karan Rajan, uykunuzu mahveden ilk beş şeyin bir listesini paylaştı.

1. YATMADAN ÖNCE YEMEK YEMEK

Yatmadan önce çok miktarda yemek yemek uykunuzu mahvedebilir ve gece yarısı hazımsızlık şansınızı artırabilir.

Dr. Rajan, “Midenizin %50’sinin ince bağırsaklara boşalması 90 dakika sürer, bu nedenle mideniz ne kadar doluysa, asit reflü olasılığı o kadar yüksektir” dedi.

Bunun yerine doktor, büyük bir öğün tükettikten sonra uyumak için iki ila üç saat beklemeyi önerdi.

2. YATMADAN ÖNCE SU İÇMEK

O büyük şişe suyu komodininizde bulundurmayı yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. Dr. Rajan, vücudun uyku sırasında “suyu tutan ve işeme ihtiyacınızı bastıran” ADH hormonu üretimini artırdığını söyledi.

Doktor, “Yatmadan önce çok su içerseniz, ADH hormon üretimini baskılayabilir, bu nedenle daha çok işersiniz, daha çok uyanırsınız ve bu uykunuzu bozar” diye devam etti.

3. YATAĞIN ÇOK SICAK OLMASI

Dinlenmeyi istiyorsanız, serin kalmanız çok önemlidir. Vücut sıcaklığı tipik olarak akşam 7’de zirveye ulaşır, ardından düşer ve uyuşukluğa yol açar. Ancak odanız veya yatağınız çok sıcaksa bu doğal döngüyü bozabilir.

Temel olarak, daha hızlı uyumak için vücudunuzun daha serin olması gerekiyor.

4. ÇOK FAZLA İÇMEK

Dr. Rajan, sahip olduğunuz uyku türünü etkileyebileceğinden, yatmadan önce alkollü bir içki içmemenizi tavsiye etti.

The Cleveland Clinic’e göre uyku döngüsünde rüya gördüğünüz aşama olan “Alkol, REM uykunuzu bozar” diye açıkladı. İçki genellikle hızlı bir şekilde “bayılmamıza” neden olur, ardından REM’in ilk aşamasında daha uzun süre oyalanmamıza neden olur, böylece uyku döngünüzü bozar ve gecenin tuhaf saatlerinde uyanırsınız.

5. KAFEİNİ GEÇ SAATTE TÜKETMEK

Dr. Rajan, yeme zamanı gelmeden birkaç saat önce kafeini kesmenizi önerir. Kafeinin, sizi yorgun hissettiren molekül olan adenozin adı verilen bir nörotransmitteri engelleyebileceğini açıkladı.

Doktor, “Kafein sizi daha uyanık yapmaz, sadece daha az uykulu hissetmenizi sağlar, çünkü uyku molekülünün birikmesini engeller” diye ekledi.

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