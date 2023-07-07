Uzmanlar açıkladı: Erkeklerde düşük testosteronun 10 belirtisi

Ürologlar, milyonlarca erkeğin düşük seviyede testosterondan muzdarip olduğunu ve bunun kalıcı sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu vurguladı. Peki düşük testosteronun belirtileri nedir, nasıl tespit edilir? İşte dikkate alabileceğiniz on belirti...

Sozcu.com.tr

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Düşük testosteronlu erkeklerin libidosunun da düşük olduğu ve kas kütlesini korumak için mücadele ettiği biliniyor. Bununla birlikte, düşük hormon seviyelerine sahip olmak, yatak odasında veya spor salonunda sorun yaşamaktan çok daha fazla zarar verebilir.

Şimdi uzmanlar, “erkek menopozu” olarak da adlandırılan düşük testosteron ve bunun erkek sağlığı üzerindeki etkileri hakkında farkındalık yaratıyor.

Testosteron, testislerde üretilen bir erkek seks hormonudur. Bununla birlikte, testosteron reseptörleri tüm vücutta dağılmış halde bulunur. Mayo Clinic’e göre kemik yoğunluğunu, yağ dağılımını, kas kütlesini, yüz ve vücut kıllarını, cinsel dürtüyü ve sperm üretimini korumaya yardımcı olur.

Erkek testosteron seviyeleri 20 yaş civarında en yüksek seviyede olma eğilimindedir ve yaşla birlikte doğal olarak düşer. Erkekler otuzlu yaşlarının ortalarına geldiğinde, testosteron yılda en az yüzde bir oranında azalır.

Wisconsin Üniversitesi’nden yapılan tahminler, düşük testosteronun kabaca 50’li yaşlarındaki erkeklerin yüzde 12’sini, 60’lı yaşlarındaki yüzde 19’unu, 70’li yaşlarındaki yüzde 28’ini ve 80’li yaşlarındaki erkeklerin yüzde 49’unu etkilediğini gösteriyor. Peki uzmanlara göre düşük testosteronun belirtileri nedir?

İŞTE ÖNE ÇIKAN 10 BELİRTİ…

1. Düşük cinsel dürtü

2. İktidarsızlık



3. Depresyon

4. Hafıza sorunları

5. Yorgunluk

6. Azalan kas kütlesi

7. Artan göbek yağı

8. Zayıf kemikler

9. Diyabet

10. Kalp hastalığı

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