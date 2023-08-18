Uzmanlar çürüttü: Mavi ışığı filtreleyen gözlükler işe yaramayabilir

Yapılan araştırmalar, ekranlardan gelen mavi ışığı filtrelemek için özel tasarlanmış gözlüklerin "para israfı" olabileceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Bilgisayarların, tabletlerin ve telefonların yaydığı mavi ışığın, gözü yorduğu ve uyku düzenini bozduğu iddiası İngiltere ve Avustralya’dan akademisyenler tarafından çürütüldü.

Uzmanlar, birçok yerde “mavi ışığa karşı korumalı” etiketiyle satılan gözlüklerin “muhtemelen” hiçbir fark yaratmadığını iddia etti.

17 adet ürünü inceleyen bilim insanları, bu tür gözlüklerin gözün arkasındaki ışığa duyarlı doku olan retinanın hasar görmesine karşı koruduğuna dair pazarlama iddialarını boşa çıkardı.

Mavi ışığın potansiyel tehlikelerine ilişkin uyarılar sonrasında, 2000’lerin başından bu yana gözlükler giderek daha fazla tercih edilmeye başlandı. Özellikle Covid-19 pandemisi sırasında ekran kullanımının artması talebi de artırdı.

Ancak Melbourne Üniversitesi’nden baş araştırmacı Profesör Laura Downie, “İnsanlar gözlük satın alıp almamaya karar verirken bu bulguların farkında olmalıdır.”

“Bulgularımız, topluma mavi ışık filtreleme lenslerinin reçete edilmesini desteklemiyor.” dedi.

SATIN ALMAYA GEREK OLMAYABİLİR

Gece geç saatlerde mavi ışığa maruz kalmanın uyku düzenini bozabileceğini öne süren bazı araştırmalar, mavi ışığı azaltmanın uyku kalitesini, konsantrasyonu ve ruh halini iyileştirirken göz yorgunluğunu da azaltabileceğini gösteriyordu.

Ancak Profesör Downie, “Bilgisayar kullanımıyla ilişkili görsel yorgunluğu azaltmak için mavi ışığı filtreleyen gözlük camları kullanmanın, mavi ışık filtrelemeyen gözlük camlarına kıyasla kısa vadeli avantajları olmayabileceğini bulduk.”

“Bu lenslerin görme kalitesini veya uyku ile ilgili sonuçları etkileyip etkilemediği de şu anda net değil. Uzun vadede retina sağlığı üzerindeki herhangi bir potansiyel etki hakkında hiçbir sonuca varılamaz.”

“Mevcut en iyi kanıtlara dayanan incelememizin sonuçları, kanıtların bu iddialar için yetersiz ve belirsiz olduğunu gösteriyor.” diye ekledi.

Gözlerimizin bilgisayar ekranı gibi yapay kaynaklardan aldığı mavi ışık miktarı, doğal gün ışığından aldığımızın binde biri kadardır. Uzmanlar, özel olarak tasarlanmış lenslerin de ışığın yalnızca yüzde 25’ini filtrelediğini söylüyor.

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