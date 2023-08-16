Uzmanlar uyku için en iyi pozisyonu araştırdı

Uzmanlar sık sık uyumanın hem zihinsel hem de bedensel sağlık için önemine dikkat çekerken araştırmalarla da hangi pozisyonun daha kaliteli ve iyi bir uyku sağladığını ortaya çıkardılar.

Sozcu.com.tr

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Uyumak, özellikle de kaliteli bir şekilde uyumak sağlık için son derece önemli. Bebeklikten yaşlılık dönemine kadar uykunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri sık sık uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Son olarak BBC’nin haberine göre; Danimarka’daki araştırmacılar, gönüllülerin tercih ettikleri uyku pozisyonunu belirlemek için uyumadan önce vücutlarına küçük hareket sensörleri yerleştirerek bir çalışma gerçekleştirdiler. Ve yatakta geçirdikleri süre boyunca insanların zamanlarının yarısından biraz fazlasını yan yatarak, yüzde 38 kadarını sırt üstü ve yüzde 7’sini de yüzüstü yatarak geçirdiklerini tespit ettiler.

Ayrıca sağ taraflarında uyuyanların sol taraflarında uyuyanlara göre biraz daha iyi uyuduklarını ve bunu sırt üstü uyuyanların izlediğini gördüler.

SIRTÜSTÜ YATANLARDA HORLAMA DAHA YAYGIN

Gemilerde çalışan denizcileri inceleyen bir başka küçük çalışmada da horlama gibi solunum rahatsızlıklarının sırtüstü yatıldığında daha yaygın olduğu görüldü.

Bazı horlamalar, kişi uyurken solunumun durup başladığı şiddetli obstrüktif uyku apnesinden kaynaklanıyor. Bu durumun da sürekli olarak sırtüstü uyuyan kişilerde daha yaygın olduğu görülmüş.

Buna karşılık, yan yatmak üst solunum yolunun temizlenmesine yardımcı olurken, küçük dil ve dilin boğazı tıkamasını önleyerek daha az horlamaya yol açar.

YAN YATARAK UYUMANIN FAYDALARI

Yan yatarak uyumanın başka faydaları da olabilir. Örneğin Nijerya’da konteyner gemilerinde çalışan kaynakçıların uyku düzenleri üzerine yapılan bir araştırmada, yan yatarak uyuyanlara kıyasla sırtüstü uyuyanlarda sırt ağrısı görülme olasılığının daha yüksek olduğu görüldü.

Ancak bu, yan yatarak uyumanın herkes için uygun ya da tüm ağrı ve sızılara deva olduğu anlamına gelmez.

Avustralya’da araştırmacılar, gönüllülerin yatak odalarını kameralarla gece 12 saat boyunca izledi. Ve düzenli olarak boyun tutulmasıyla uyandıklarını söyleyenlerin, yan yatarak daha fazla zaman geçirdiklerini tespit ettiler.

Ancak bu yan yatış şeklini araştırmacılar “tetikleyici yan yatma pozisyonu” olarak adlandırıyor ve yan tarafta, omurgayı bükecek şekilde uyumayı kastediyor. Çalışmanın tespit edemediği şey, “tetikleyici” pozisyonda uyumanın mı boyun ağrısına neden olduğu yoksa insanların boyun ağrısı nedeniyle rahat edebilecekleri tek yol olduğu için mi bu pozisyonu benimsedikleri…

HANGİ TARAFTA YATILMALI?

Tıbbi bir başka sorun ise sadece sırt üstü mü yoksa yan mı yatılacağı değil, hangi tarafa yatılacağı…

Asit reflüsünde mide suları mideden yukarı çıkarak göğüste yoğun bir yanmaya neden olur. Bu rahatsızlık uzun sürmesi halinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Bazen doktorlar sorunu hafifletmek amacıyla insanlara yastık üzerinde uyumayı denemelerini tavsiye eder.

Bunun nedeni sol taraf üzerine yatmanın mide ile yemek borusu arasındaki bağlantıyı mide asidi seviyesinin üzerinde tutması olabilir. Sağ taraf üzerinde uyumak alt yemek borusunun (özofagus) gevşeyerek asidin kaçmasına yol açıyor olabilir.

Yani eğer mide yanmasından şikayetçiyseniz, sol tarafınızda daha fazla uyumayı denemeye değer.

YÜZÜSTÜ UYUYANLAR

Sırtüstü ne yana doğru yatmanın dışında bir başka pozisyon da yüzüstü uyumak… Bir çalışma, çene ağrısı çekenler için bu pozisyonun uygun olmadığını öne sürerken, bazıları da yüz kırışıklıklarını daha da kötüleştirebileceğini belirtiyor.

Estetik Cerrahi Dergisi’nde yazan bir grup plastik cerrah, yatarken yüzdeki deriye en az yük binmesi gerektiğini söylüyor. Yüzüstü uyumak ise bunun tam tersi bir durum yaratıyor.

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