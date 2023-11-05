Korkutan uyarı: Bebeklerde cihaz kullanımı depresyon sebebi

İsveçli doktorlar, iki yaşın altındaki çocukların akıllı telefon ve tablet kullanmasına veya televizyon izlemesine izin verilmemesi gerektiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Uzmanlar ekran başında geçirilen zamanın çocukların gelişimi üzerindeki etkisine uzun süredir dikkat çekiyor.

Doktorlar artık çocukları akıllı ekran kullanımı konusunda yönlendirmenin, onlara iyi beslenme alışkanlıkları veya trafik güvenliğini öğretmek kadar önemli olduğunu savunuyor.

İsveç Çocuk Doktorları Derneği de ebeveynlere, günde bir saatin, iki ila beş yaş arasındaki çocuklar için yeterli ekran süresi olduğunu bildirdi. Buna göre, iki yaşından sonraki çocukların da ekran başında kalma süresinin de sınırlı olması gerekiyor.

Bu bilgilendirme, eylül ayında yaşla ilgili kendi kurallarını yayınlayan ve yalnızca öğrenme güçlüğü çekenler gibi “çok özel durumlarda” iki yaşın altındaki gençlerin cihazları kullanmasına izin veren Danimarkalı yetkililerin benzer bir hamlesini takip ediyor.

DAVRANIŞ SORUNLARI VE DEPRESYON RİSKİ

Derneğin yeni raporunda, “Dijital ekranlar yararlı bilgiler, eğlence ve diğer insanlarla iletişim fırsatları sunabilse de, küçük çocukların beyinleri henüz bu faydaları özümseyecek kadar olgunlaşmamıştır.”

“Aksine, araştırmalar çocukların gelişiminin dijital ekranların erken kullanımından olumsuz etkilenebileceğini gösteriyor.”

“Düzenli olarak akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarını kullanan çocukların daha sinirli, daha kötü konsantrasyona sahip ve hafızalarının da daha kötü olduğu tespit edildi.”

Araştırmalar ayrıca ekran karşısında daha fazla zaman geçiren çocukların davranış sorunları veya çocukluk depresyonu geliştirme olasılığının da daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Doktorlar ayrıca ebeveynleri ve diğer yetişkinleri de kendi ekran kullanımlarını kontrol etmeye çağırdı.

Yapılan açıklamada, “Dijital medyanın çocuğun canı sıkıldığında ya da yetişkinlerin müsait olmadığı zamanlarda kullanılması ve bu nedenle bebek bakıcısı işlevi görmesi büyük risk taşıyor. Dijital medya sıklıkla hızlı kesmeler ve geçişler, yoğun renkler ve sesler içerdiğinden, anlık ödüllere karşı duyarlılık geliştirme riski artıyor.” uyarısında bulunuldu.

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