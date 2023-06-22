Yazın bu besinlerle hem cildinizi koruyun hem de yağ yakın

Bazı besinler vücuda pek çok açıdan yarar sağlayabiliyor. Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven bu kez, yaz aylarında bir yandan sağlığınıza iyi gelen bir yandan güneşin zararlı ışınlarından korunmanıza yardımcı olan bir yandan da kilo vermenizi kolaylaştıran besinlere dikkat çekti…

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaz aylarında her ne kadar D vitamini kaynağı olsa da güneşten bilinçli faydalanmalıyız. Uzmanlar; güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-15.00 saatleri arasında güneş kremi kullanmadan 15-20 dakika güneşlenmenin D vitamini almak için yeterli olduğunu, öte yandan bazı besinlerin de güneşin zararlı ışınlarından cildimizi ve gözlerimizi korumamıza yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bu arada yağ yakmak için de bazı besinlerden destek alabileceğimizi hatırlatan Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven; yaz aylarında güneşin zararlı ışınlarından korunmamıza ve kilo vermemize destek sağlayan o besinleri ve faydalarını şöyle sıraladı:

Peynir, yumurta, mantar

Güneş D vitamininin asıl kaynağıdır. D vitamini adeta bir hormon gibi çalışarak ruh halini iyileştirebilir, bağışıklığı kuvvetlendirir, yıllar geçtikçe yıpranan kemiklerimizi güçlendirir ve deri altında biriken yağları yakmanızı kolaylaştırır. Fark ederseniz çoğumuz yazın daha kolay kilo vermeye başlarız. Güncel bilimsel çalışmalarda güneş ışığının yağ hücrelerini küçülttüğünü göstermektedir. Obez bireylerde D vitamini eksikliği sık görülür. Yağlı soğuk su balıkları, yumurta, mantar, yoğurt, peynir gibi pastörize süt ürünleri D vitamini kaynağıdır. Güneş ışığına çok fazla maruz kalmak oksidasyon ve inflamasyonu artırarak hücre formunu bozar. Ölçülü güneşlenip, besinlerden de destek alarak D vitamini ihtiyacınızı sağlıklı

bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Avokado, mısır, kayısı, limon, kavun, çilek, domates

Bu gıdalar yenilebilir güneş kremleridir. Hepsi güneş yanıklarından ve kırışıklıklardan korunmanıza destek sağlayabilir. Çünkü cilt hasarlarıyla savaşan antioksidan içerirler. Antioksidanlar ksantofiller ve karotenler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Ksantofiller mısır, yaz kabağı, ananas, muz, sarı armut, sarı elma ve limonda; karotenler ise kavun, havuç, kayısı, tatlı patates, domateste bulunur. Karotenoidler diğer polifenollerle ciltte birikerek güneş işınlarına karşı bir kalkan görevi üstlenir. Karpuzdaki likopen domatesten daha fazla bulunur, UVA ve UVB ışınlarını emerek cildi güneşin zararlı etkilerinden korur. Kırmızı üzümdeki resveratrol veya çilek, böğürtlen gibi meyvelerdeki ellagik asit gibi polifenoller de güneş koruması oluşturur.

Biber çeşitleri ve küçük taneli meyveler

Biberler ve çilek, yabanmersini, böğürtlen, dut, kiraz gibi küçük taneli meyveler zengin C vitamini ve polifenol içerikleriyle güneşin yol açtığı kırışıklık ve cilt kuruluğuyla mücadele eder.

Yağlı balıklar

Omega 3 zengini, hamsi, sardalya, somon, uskumru, ton gibi balıklar yağ yakmanızı ve kilo vermenizi kolaylaştırır. Vücudumuzda her gün oluşan serbest radikalleri etkisizleştirebilen, inflamasyonu önleyebilen besinlerdir. Bu balıklar yağlanmayı artıran ve bir stres hormonu olan kortizol düzeylerinde düşme sağlar.

Zeytinyağı

Kalp, beyin, karaciğer, akciğer neredeyse tüm hücrelerimizi koruyan ve birçok yararı olan zeytinyağı doğru kullanıldığında göbek çevresi yağını da azaltır, metabolik hızı artırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Sizi tok tutmaya yardımcı olan GLP-1 hormonu salınımını teşvik eder.

Yoğurt

Yetişkinler için süt ürünlerinin en sağlıklısı olan evde mayalanmış yoğurt iyi bir protein, potasyum ve kalsiyum kaynağıdır. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki tam yağlı yoğurt yağ kaybını destekler, kilo verimi sürecinde kasları koruyabilir ve doygunluk sağlar. Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğunlukta olmasına katkı sağlar.

Keten tohumu ve ceviz

Bitkisel Omega 3 ve cildi koruyan antioksidan E vitamini kaynağıdır. Kavrulmamış kuruyemişler/yağlı yemişler ve yağlı tohumlardan zengin beslenmek hücre sağlığı için en önemli noktalardandır. Faydalı yağ asitleri hücrenin yapısına katılır, iletişimi kuvvetlendirir, glikoz metabolizmasını olağan ritmine dönüşünü kolaylaştırır.

Su

Tüm besinlerin yanı sıra cildinizin asıl dostunun su olduğunu unutmayın. Yazın güneşin zararlı ışınlarından korunmak için önceliğiniz her zaman su tüketimi olmalı. Cildinizin daha parlak görünmesi ve kırışıklıkların oluşmaması için günlük en az 2,5-3 litre sıvı tüketimi önemlidir. Yeterli su tüketimi formda kalmanızı da sağlar.