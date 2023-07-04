Yazın kilo vermeyi engelleyen 3 hata

Yaz aylarında fazla kilolarınızdan bir türlü kurtulamıyorsanız dikkat! Uzman Diyetisyen Meltem Tombul, “Bunun nedeni yanlış diyetler, serinlemek için dev bardaklarla tüketilen soğuk içecekler ya da bol kremalı kahveler olabilir” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Standart boyut

Bahar aylarında başlayan kilo verme çabaları çoğu zaman sonuç vermez ve genellikle yaz aylarına sarkar. Ancak günler uzayıp, hareket artsa da bazı beslenme hataları yaz döneminde de zayıflamayı engeller. Uzman Diyetisyen Meltem Tombul, yaz aylarında kilo vermeyi güçleştiren 3 önemli nedeni ve çözüm yollarını şöyle sıraladı:

1 – Uzman desteği olmadan diyet yapmaya çalışmak

Yazın kış aylarından kalan ya da yemek yerine daha masum olduğuna inanılarak sık sık yapılan atıştırmalarla artan kilolardan kurtulmak adına harekete geçilir. Kısa bir araştırma sonucu bulunan programlar ya da kulaktan dolma bilgilerle uzmanı olmayan kişiler tarafından oluşturulan listeler ele geçirildiğinde sorgulanmaz. Oysa diyet kişiye özeldir. Bilinçsiz uygulanan kısa zamanlı programlar sonucu kaybedilen kilolar yağdan değil kastan gider. Ayrıca vücutta bir tepki olarak ödem artışı meydana gelir. Tam da bu nedenle yapılan diyet sonrası tartıda görülen eksi değerler 1-2 hafta içinde tekrar gelir. Vücutta kısa sürede yaşanılan kas kaybı sonucu metabolizma hızında azalma, yağ yakım işlevinde yavaşlama, yavaşlayan metabolizma sonucu yağ depolama yatkınlığı artar.

ÇÖZÜMÜ

Bilinçsiz uygulama sonucu kas kayıpları ve bozulan biyokimyasal parametreleri (kan değerleri) sık karşılaşılan durumlar arasındadır. Bu nedenle kısa süreli vaatler veren yaz listeleri uygunluğu uzman tarafından teyit edilmeden yapılmamalıdır. Detoks kelimesi aslında detoksifikasyon kelimesinden gelir ve toksik maddelerin fizyolojik olarak vücuttan uzaklaştırılmasını ifade eder. Yani herhangi bir diyete ihtiyaç duymadan vücudun günlük olarak sağlıklı karaciğer, böbrekler, bağırsaklar, lenfatik sistemler aracılığı ile yaptığı fizyolojik bir süreçtir. Kişinin bu organlarında sağlık problemi varsa bilinçsiz tüm uygulamalardan kaçınmalıdır. Zaten organların kendi kendine yerine getirdiği bu görevde onlara destek olmak için en doğal yöntem olan “su içmeyi” tercih etmelisiniz. (İhtiyacınız olan su miktarı hesaplanırken çok fazla faktöre göre değişiklik göstermektedir. Standart bir bireymiş gibi yüzeysel olarak günlük su ihtiyacınızı kgx35 formülü ile hesaplayabilirsiniz.) Günlük yaşantınıza herhangi bir fiziksel aktivite ekleyerek kas kütlenizi artırmaya çalışmalısınız. Kas kütlesi artınca metebolizma hızıda artar ve yağ yakılır.

2 – İçecekleri vazo gibi bardaklarda tüketmek

Son yıllarda büyük boy, neredeyse çiçek vazosu kadar büyük bardaklarda meyve suyu, alkollü içecekler, asitli içecekler tüketmek maalesef moda oldu. Tüketilen bu sıvılar arasında elbette taze sıkım meyve suyu gibi diğer sıvılara nazaran faydalı içecekler de bulunuyor. Ancak sağlıklı bile olsa miktarlara her zaman dikkat etmek gerekiyor. Evde bir bardak portakal suyu elde etmek için ortalama 3-5 portakalın suyunu sıkıyoruz. Büyük boy bir bardak meyve suyu için kaç meyve sıkmamız gerektiğini siz düşünün! Asitli içecekler de sağlık açısından hiç önerilmediği gibi yüksek kalorili ve yağ hücre sayısını artırıcı özelliktedir. Yazın artan sosyal hayat, alkol tüketiminin de artmasını sağlıyor ve alkollü içecekler de hiç masum değil. Serinlemek için tercih edilen içeceklerin kalorisi göz ardı edildiği zaman kilo vermek zorlaşırken, almak kolaylaşıyor.

ÇÖZÜMÜ

Meyveyi öğün yerine kullanmak veya kilo vermek adına meyveyle öğün oluşturmak isteyen bireylerin tüketim esnasında -bir sonraki öğüne kadar maksimum toklukla geçebilmeleri için yanında mutlaka süt grubu ve yağlı tohumlara yer vererek en uygun formda tüketmeleri gerekir. Ayrıca 4-5 meyvenin şekerini aynı anda tüketmemek adına gün aşırı olmaması kaydıyla yaz aylarında bardak boyu küçük olacak şekilde nadiren meyve suyu da tüketilebilir.

Asitli içecek tüketimini azaltmak için maden suyunu tercih ederek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Maden suyunu sade tüketemiyorsanız içine aroma katabilmek adına sevdiğiniz meyveyi ezerek ilave edebilir, taze nane-limon gibi tatlarla destekleyebilir veya ezilmiş/dilimlenmiş meyvelerle buz küpleri oluşturarak içeceğinizi renklendirebilirsiniz.

3- Kalorisi yüksek kahveleri tercih etmek

Özellikle büyük kahve zincirlerinin günlük yaşama entegre ettiği kremalı, bol kalorili büyük boy kahveler ve soğuk içecekler yazın kilo almanın en baştaki nedenleri arasında yer alıyor. Çünkü yemekler kadar içeceklerden de kilo alım oranı çok yüksektir. Bol kremalı kahvelerden iki tane içmek, standart bir bireyin günlük kalori ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor. Günlük alınması gereken kalori; karbonhidrat, protein, yağ gibi temel ihtiyaçlar üzerinden hesaplanmaktadır. Yüksek kalorili içecekler ile günlük kalori ihtiyacının büyük çoğunluğu tamamlansa da sağlıklı beslenmede olay kalori saymakta değil, kalorilerin besin gruplarına dengeli dağılmasını sağlamaktır. Bu kahvelerle tokluk verecek lif, vücudu besleyecek vitamin ve mineraller karşılanmadığı için tek tip beslenme modelinde olduğu gibi dengesiz beslenme ortaya çıkmaktadır. Ayrıca içinde bulunan tatlandırıcılar yüzünden yine kan şekerini olumsuz etkileyerek kısa sürede açlık hissine sebep olmaktadır.

ÇÖZÜMÜ

Kahve tercihinizi sade Türk kahvesi, sütlü/sade filtre kahve, Espresso, Americano, Latte gibi çeşitlerle değiştirerek hem fazla kalori alımından kaçınıp hem de metabolizma çalışma hızınızı olumlu anlamda destekleyebilirsiniz. Bunu yaparken de günlük alınması gereken 300-400 mg'lik kafein ihtiyacınızı tamamlamış olursunuz.

Kremalı ve ağır kahvelerden yukarıda belirtilen kahve çeşitlerine geçiş kolay olmayacağı için alıştırma evresinde kahve yanında hurma/kuru kayısı/gün kurusu ve çiğ kuruyemişleri tüketebilirsiniz. Böylece kahve tercihinizi değiştirirken hem tokluk hissi sağlamış hem de tatlı isteğinizi ortadan kaldırmış olursunuz.