Yüksek topuk, bel fıtığı nedeni!

Tarsus'da bir özel hastanede çalışan Dr. Pınar Müge Sarıkaya, yüksek topuklu ayakkabıların bel fıtığına neden olduğunu söyledi

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Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki bir özal hastanede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olaral çalışan Dr.Pınar Müge Sarıkaya, çok yüksek topuklu ayakkabıların, bel ve diz ağrılarından, bel fıtığına kadar bir çok sağlık sorununa yol açtığını söyledi.

Müge Sarıkaya, 4 santimetreden yüksek topuklu ayakkabıların bel ve dizlerde ağrıya yol açtığını, ilerleyen dönemlerde sorunun bel fıtığına dönüşebileceğini ve ameliyat gerektirebileceğini dile getirdi. Sarıkaya, yüksek topuklu ayakkabılardan vazgeçemeyenlerin, en azından giydikleri gün sayısını azaltabileceğini belirtti. Topuk boyu olarak ideal ölçünün 2 ile 4 santim arasında olduğunu ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

“Belin belirli bir kavisi vardır. Yüksek topuklu ayakkabılarda bu kavis artar. Bu da ağırlık merkezinin öne kaymasına yol açar ve kalça ile omurga arasındaki denge bozulur. Bu da bel ağrılarına yol açıyor. İdeal ayakkabı olarak topuğu kavrayan kısmı sert, önden bağcıklı ya da bandajlı, sivri burunlu olmayan ve tabanı elastik olan modeller tercih edilmelidir.”