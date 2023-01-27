Abone Ol

Real Madrid Kral Kupası’nda Atletico Madrid’i uzatmada geçti

İspanya Kral Kupası'nda normal süresi 1-1 biten maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatmada attığı 2 golle geçti. Diğer eşleşmede de aynı skor vardı. Valencia'yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını yarı finale adını yazdırdı.

Yayınlanma: 04:05 - 27 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Real Madrid Kral Kupası’nda Atletico Madrid’i uzatmada geçti

İspanya Kral Kupası’ndaki derbi maçta Real Madrid, Atletico Madrid’i uzatma sonunda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Kupayı 19 kez müzesine götüren Real Madrid ile 10 şampiyonluğu bulunan Atletico Madrid, çeyrek finalde karşılaştı.

Ev sahibi Real Madrid, Atletico Madrid’den Morata’nın 19. dakikada attığı gole, 79. dakikada Rodrygo ile cevap verdi. Normal süre 1-1 tamamlanınca uzatmalara gidildi.

BENZEMA İLE ÖNE GEÇTİ

Atletico Madrid, Savic’in 99. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik oynamasını iyi değerlendiren Real Madrid, Benzema’nın 104 ve Vinicius’un 120+1’inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Diğer eşleşmede ise Valencia’yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını yarı finale yazdırdı.

 

X Reklam