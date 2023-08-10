Instagram dondurma linki… Instagram hesabı nasıl dondurulur?

Instagram dondurma işlemi Instagram hesabını geçici olarak kapatmak isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Hesabını kapatmaya cesaret edemeyenlerin sık sık tercih ettiği bu işlem ile ilgili bilmeniz gereken iki konu var. Birincisi Instagram hesabınızı dondurmak istiyorsanız telefondan işlem yapamazsınız. İkincisi de hesabını geri açtığınızda sayfanızın eski haline gelmesi için birkaç saat beklemeniz gerektiği. İşte Instagram hesabı dondurma ile ilgili bilmeniz gerekenler…

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En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram’la ilgili en çok merak edilenler arasında Instagram dondurma konusu yer alıyor. Ayarlar sayfasında ‘hesap dondurma’ seçeneğini bulamayanlar Google üzerinden bu işlemi nasıl yapacağını araştırıyor. İşte size İnstagram dondurma işlemi yaparken rehberli edecek haberimiz…

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram hesap dondurma işlemini mobil üzerinden yapmanıza izin vermez. Bu nedenle masaüstünde dondurmanız gerekir. Instagram mobil özelliklere uyumlu ve masaüstü kullanımı çok yaygın olmasa da Instagram dondurma işlemini masaüstünden yapmalısınız. Ancak cep telefonundan Instagram hesabını dondurmak için masaüstü sürümünü kullanabilirsiniz.

Masaüstünde Instagram hesabınıza giriş yaparak, profil düzenle kısmından “Hesabımı geçici olarak kapat” seçeceğini seçin.

Böylece hesabınız siz yeniden aktif edene dek beklemede kalacak ve Instagram kullanıcıları sizi Instagram üzerinden aradığı zaman bulamayacak.

INSTAGRAM DONDURMA SAYFASI İÇİN LİNKE TIKLAYIN…

INSTAGRAM'I DONDURDUKTAN SONRA DÖNMEK İSTERSENİZ;

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra 24 saat sonra yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Instagram dondurma işlemi tüm fotoğraf ve videolar ile beğenilerin saklı kalmasını sağlar. Ancak yeniden aktif ettiğiniz hesabınız hemen açılmaz. Bunun için birkaç saat beklemelisiniz. Hesabınızı ilk açtığınızda sayfanız boş görünür ve takipçileriniz ile takip ettiniz görünmez. Ancak gönderi sayınızı görebilirsiniz. Birkaç saat sonra dondurduğunuz hesabınız eski haline kayıpsız şekilde döner. Hesabınız aşağıdaki görünür;

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alsa da kimi zaman hesap silme işlemleri de önem kazanıyor. Sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası haline gelmişken bazen sanal dünyadan kendimizi tamamen koparmak istiyoruz. Hesap silme bu durumlarda en etkili yöntem oluyor. Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram'da hesap nasıl silinir?

Aşağıdaki linke tıklayın.

Açılan pencerede kullanıcı ve şifrenizi yazın

“Hesabını Neden Siliyorsun?” Sorusuna uygun bir seçeneğe tıklayın.

Ardından “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifreni yazdıktan sonra “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” seçeceğini tıklayın

Gelen uyarıya “tamam” deyin.

Böylece hesabınız kalıcı olarak silinir.



Not: Eğer oturumunuz açık değilse, önce oturumunuzu açın. Daha sonra tekrar aşağıdaki bağlantıya gidin. Üçüncü adımda “Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle” bölümünün yanındaki kutucuktan, hesabınızı neden silmek istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Bu bölümde önce şifrenizi boş kutucuğa girmeniz, daha sonra kırmızı renkli “Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat” yazan butona tıklamanız gerekiyor.

INSTAGRAM HESABI SİLME LİNKİ