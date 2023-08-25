Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Kadıköy’ün balıkçıları, acemi balık avladı

Sezon başından beri olduğu gibi, Fenerbahçe yine ilk 10 dakikayı rakibini tartmakla geçirdi. Twente, bir futbol ekolü Hollanda’nın kıymetli kulüplerinden. Fenerbahçe’nin kadrosunda bile iki futbolcunun Twente tedrisatından geçtiğini düşünürsek, yetiştirici ve sistem sahibi bir takım olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mütevazi kadrosuyla ilk 10 dakika Fenerbahçe’ye zorluk çıkaracaklarını belli ettiler.

Özellikle kalite anlamında Fenerbahçe’nin gerisinde kalan Twente’li oyuncular, bu açığı sert oyunla sarı lacivertlileri sindirmeye çalışarak kapatmaya çalıştılar. Ancak golü bulmuşken ve Fenerbahçe bir türlü oyun kontrolünü alamamışken, Mert Müldür’e taban giren Ajax altyapısında yetişmiş 20 yaşındaki acemi balık Youri Regeer, tur kapılarını Fenerbahçe’ye açtı.

1-2 dakika daha olsaydı…

Hollanda’da balıkçılık mesleği önemlidir. Ama Fenerbahçe’nin usta balıkçıları karşısında Twente’li oyuncular acemi bir balık gibi kaldı. Oosterwolde’nin akılalmaz kafa golüyle hem tribün hem de takım kendine geldi. İlk yarının sonuna 1-2 dakika daha eklenseydi, muhtemelen Fenerbahçe soyunma odasına önde girerdi.

İkinci yarıda sağ kanadı komple değiştiren İsmail hoca doğru teşhisi yaptı. Balıkçı ustası İsmail hoca oyuncu değişiklikleriyle, saha içindeki balıkçı Tadic takım hücumlarına yön vermesiyle Twente’yi oltaya düşürdü. Kent-Mert ve İrfan-Osayi değişikliği, zaten 1 kişi eksilen ve oyun disiplininden kopan Twente’yi darmaduman etti.

Sonrası yağ gibi aktı ve Fenerbahçe rövanşta işi şansa bırakmadan 5 golle ve ikinci yarıdaki ezici bir futbolla rahat bir galibiyet aldı.

Önemli olan minimum kayıp yaşamak

Fenerbahçe ritmini oyun içinde yakalıyor. Çünkü hala takıma yeni isimler katılıyor ve oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığı edinebilmesi ancak resmi maçlarda mümkün oluyor. Bu nedenle bazı maçlara istenilen tempoda başlanamaması veya oyun içindeki dalgalanmalar doğal. Önemli olan bu sürede minimum kayıp yaşamak ve takım enerjisini maksimumda tutmak. Resmi maçlarda 7’de 7 yapan İsmail hocanın bu işin altından şimdilik kalkabildiğini söylemek mümkün.

Bir kıvılcım yeter

Oyuncuların da bu alışma sürecinde sahaya karakter koyması en kıymetlisi. Fred’in henüz ikinci maçında tribünleri ayağa kaldırmak istemesi, öylesine yapılmış bir hareket değil. Bazen oyuncular, bazen de tribündeki taraftarlar tutulma yaşar. İşte o anlarda bir kıvılcım gerekir. Fenerbahçe takımında, içinde bu kıvılcımla dolaşan birçok isim var. Ve her an harekete geçmeye hazırlar.

Aksayanlar, generaller ve piyanist!

Mert Müldür, Ryan Kent ve Michy Batshuayi takımın aksayan isimleriydi. Mert ve Kent’e zaman ama Batshuayi’ye başka bir oyun lazım. Dzeko’dan farklı bir profil ve Michy sahadayken, Fenerbahçe’nin ona uygun bir kurguya ihtiyacı ya da yanına bir eküriye ihtiyacı var. Tadic hücumda, Djiku ise savunmadaki general rolünde. Becao’dan önce takıma gelmesi çabuk form tutmasını sağladı. İkisi beraber savunmada sağlam bir duvar kuracaklar gibi.

Gollerden sonra asker selamı veren Szymanski ise; savaşın ortasında ordusunu zafere taşırken, bir yandan piyano çalan bir komutan klasında. Takım ritmini bulunca, Szymanski’nin de her hareketi eşsiz bir eserin notalarına dönüyor. İzlemesi büyük keyif.