PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP İstanbul’un eski başkanı, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden ne anladı?

Muhalefetin “tartışmalı başarı” hikayesi kısmen 2017 yılında başlamıştı. Türkiye bir sistem referandumuna gitmiş, 28 Mayıs’takine benzer bir oy dengesi ile “Evet” çıkmıştı ama İstanbul’dan çıkan “Hayır” sonucu, belki de 2019’daki çifte seçim zafere giden patikayı başlatmıştı.

Sadece “büyükşehirlerde değişimi” müjdelemiyordu sonuçlar, ileride kurulacak ittifakın sahada ve tabanda oluştuğunu da gösteriyordu.

Nitekim öyle oldu.

2017 referandumunda sahada birlikte çalışan muhalefet, 2019 yılında CHP&İYİ Parti ittifakını getirdi.

Saadet Partisi ve HDP tabanının destekleri de İstanbul’da birçok ilçenin kazanılmasında etkili oldu.

2017’de o patikayı başlatan kadroların İstanbul ayağında Cemal Canpolat vardı. Dönemin İstanbul İl Başkanı.

Canpolat yıllardır “parti değerlendirmesi” konusunda sessiz. 2018’deki İstanbul il kongresinde 7 oy farkıyla Canan Kaftancıoğlu’na kaybettiğinden bu yana partisine dair hiç yorum yapmadı.

Kaftancıoğlu’nun güçlü saha çalışmasıyla parladığı ve İstanbul zaferinin geldiği günlerde tebrik mesajları paylaştı.

14 Mayıs’ta CHP listelerinden farklı parti adaylarının seçime girmesinin tartışıldığı dönemde sessiz kaldı, program davetinde bulunduğumda ise sahada çalıştığını ama yorum yapmak istemediğini söyledi.

Düne kadar…

Kılıçdaroğlu’nun seçimden sonra Meclis’teki ilk grup toplantısında kullandığı cümleleri partiden kimi isimlere sormaya başlamıştım. Kimin ne anladığını merak etmiştim. Canpolat’ı da aradım, aşağıdaki sözleri sordum.

“Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum. Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin. Değişimin önünü mutlaka açacağım. Mücadelelerin sonunda kimse merak etmesin mutlaka kazanacağız.”

Kılıçdaroğlu’nun “gemi kaptanı ve liman” metaforunu kullanmasına dikkat çekti Canpolat.

Ne anladığını sordum.

“Genel Başkan, kırmadan dökmeden süreci götürüp doğru kişiye partiyi teslim edeceğini söyledi. Şunu söylemiş oldu: Ben kaptan olarak görevimi yaptım. Şimdi gemiyi güvenle limana çekip doğru kaptana devredeceğim. Ben böyle anladım” yorumunu yaptı.

Seçimin neden kaybedildiğini de sordum.

“CHP çok savruldu. Kendi kimliğine dönmesi şarttır. Muhafazakarla muhafazakar, milliyetçiyle milliyetçi olundu ama solcuyla solcu olunamadı. Sağ siyasetin yükselmesinde bu politikanın da sorumluluğu var” yanıtını verdi.

Canpolat, sağa savrulma ve partinin kimliksizleştiği yönündeki eleştirisini sadece bugüne de bağlamıyor. 90’lı yılların ortalarından itibaren CHP’nin sağ siyaset yürüttüğünü düşünüyor. Çözümü de “Laisizmi ve emeği hatırlayan sol bir politika” olarak değerlendiriyor.

Yükselen sağ oylar ve milliyetçilik üzerine de söyleyecekleri var. Canpolat, “CHP 7 gün milliyetçiliği tartışarak ilkelerine eklemiş bir partidir. Bu konuda kimseye kendini kanıtlamasına gerek yoktur” diyor.

Başka eleştirileri de var. Partinin 3 yıldan fazladır kongre yapmadığını ve atama ile yönetildiğine atıf yapıyor. Bu durumun seçimde örgütün etkisini azalttığını düşünüyor. Seçim öncesi istifa ettirilen il başkanlarının birçoğunun da aday yapılmaması nedeniyle durumun şu an daha kötü olduğunu söylüyor.

Canpolat, Kılıçdaroğlu’na yönelik haksız eleştiriler olduğunu da es geçmiyor ama seçim yenilgisinin tartışılmasını gerektiğini şu sözlerle irdeliyor:

“Yenilginin sebebi incelenmeli. Vekil adayı yapılanlar tartışılmalı. CHP örgütleri yorgun. Savrukluk düzeltilmeli”.

Baştaki bölüme dönelim.

Canpolat kurultay konusunda net.

“Genel başkan adayı çıkmalı, önü açılmalı ve yarışabilmeli.”

Peki ismi geçen İmamoğlu ve Özel?

Yanıtı şöyle:

“Adaylıkları normaldir. Ekrem İmamoğlu başarılı bir belediye başkanı ve saldırı altında. İktidarın bu denli hedef aldığı bir CHP’li olarak umarım bu süreçte parti içinde hedef alınmaz. Bu durum yakışık almaz. Özgür Özel de bu parti örgütünün bir evladı. Hakkıdır ama bir konuda özeleştiri vermeli; partinin attığı adımlarda örgüte ne kadar soruldu? Özellikle adaylar ve il yönetimleri belirlenirken…”

Canpolat’a göre bu süreçte başka genel başkan adayları da öne çıkabilir hatta kendi deyimiyle “çıkmalı”.

Tüm bu adaylık görüşlerine karşın partideki önceliğe dair bir final yorumu yapıyor:

“CHP önce yüzünü yeniden örgüte dönmeli. Kimliğini yeniden kazanmalı. Koltuk değişiminden daha önemli olan budur”.