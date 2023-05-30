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Siyasetin yeni ve eski yüzlerine hazır mıyız?

Türkiye ilk kez tecrübe ettiği ikinci tur seçimlerinin ardından gözünü değişime çevirdi.

Sandıktan değişim çıkmadı belki ama partiler, ittifaklar ve kabine yönünden hayli fazla yenilik yolda.

Millet İttifakı liderlerinin seçim gecesi buluşmasına karşın açıklama yapmaması konusunda, İYİ Parti kurmayları bir kulis verdi. Yayında da paylaştım.

Akşener o gece alelade bir seçim değerlendirmesini yazılı olarak ortak imza ile paylaşmak yerine partilerin önce kendi kurullarıyla değerlendirme yapmasını önerdi. Her lider bu öneriyi makul buldu ve o yüzden bir açıklama yapılmadı.

Şimdi kendi değerlendirmelerini yapacaklar ve sonra muhtemelen bir kez daha bir araya gelebilirler. İttifak adına da kendi partileri adına da kritik bir evre. Zira İYİ Parti’de kurultay takvimi net, CHP de bu süreci yasal olarak başlatmak durumunda.

Önümüzde bir yerel seçim var, Mart ayında…

2018 seçimlerindeki Erdoğan zaferinden 9 ay sonra yerel seçimlerde büyükşehirleri kazanan Millet İttifakı yine benzer bir ihtimale tutunuyor gibi görünüyor.

Burada temel dinamik İYİ Parti olacak gibi. Seçimde yek başına hareket etme masaya gelecektir. Ya da DEVA ve Gelecek olmadan bir formül…

Pragmatik bir tavırla ittifaka devam beklense de aksi yönde fikir ortaya koyanlar da mevcut.

CHP’de ise Kılıçdaroğlu genel başkanlığı sürdüreceğinin sinyalini verdi. En azından aldığı yüzde 48 oy ile yerel seçimi görmesi bekleniyor.

İmamoğlu’nun siyasi yasak kararının onanıp onanması da CHP adına hem parti hem de belediye için belirleyici dinamik.

İktidarda ise bir sonraki seçimde muhalefetin aday figürünün İmamoğlu olacağı konusu net. Kulisler 5 yıl sonraki seçimde, İmamoğlu’nun “favori” aday olduğu konusunda hemfikir. Bunu AK Parti kulisleri konuşuyor.

Cezası onansa bile 2 yıldan biraz fazla süre sonra yasağını geride bırakmış bir İmamoğlu olacak.

İktidar kulisleri 5 yıl sonra kendi adaylarının ise Selçuk Bayraktar olacağını düşünüyor.

Siyasete mesafeli ve girmeyeceği yönünde demeçler veren Bayraktar’ın ikna edilmesi pek dert olmasa gerek.

Teknofest ve İHA/SİHA propagandasını bu seçimde bile işlevsel olarak kullanan iktidar partisinde 5 yıl sonranın figürü Selçuk Bayraktar olabilir.

Mitinginde ilk uçuşunu gerçekleştiren bir hava aracını kullanırken veya kontrol ederken görebileceğimiz bir figür.

Belki daha erken bir Bakanlık koltuğu ile “hikayesi” başlatılabilir.

Ekrem İmamoğlu-Selçuk Bayraktar yarışını şimdiden konuşan kulisler elbette biraz hayalci…

Ancak her iki cephede de yüksek karşılık bulan sadece bu isimler gibi görünüyor.

Kuşkusuz Türkiye’de siyaset hiçbir zaman kağıt üstündeki gibi seyretmedi. Bu tevatürleri kulislerin ilk sıcaklığı olarak değerlendirmek daha doğru.

Ne kadarı yarına kalır, görürüz.

Kabineye dönecek olursak… Elinde bırakın 5 yıl sonrasını, bu Bakanlar Kurulu için dahi güçlü isim bulmakta zorlanması beklenen bir AK Parti var.

Merak edilen Fatih Erbakan gibi son anda eklemlenen ittifak üyelerine koltuk verilip verilmeyeceği…

Yeniden Refah bu konuda beklenti içinde. Fatih Erbakan’a bir bakanlık verilmesi yönündeki beklentilerini sosyal medyada çeşitli kampanyalarla da işliyorlar.

Oğan’a tahsisli bir Göç veya Afet Bakanlığı da gündemde.

Milletvekili seçilen Soylu ve Çavuşoğlu’nun İçişleri ve Dışişleri koltuklarında kalması beklenirken Berat Albayrak’ın ve Lütfi Elvan’ın dönüşü için nabız yokladığı da iddialar arasında.

Mehmet Şimşek’in hala resmi bir görev kabul etmediği ancak her an bir sürpriz yapabileceği de Hazine kulislerinde konuşuluyor.

Hulusi Akar ve Bekir Bozdağ da koltuğunu koruyabilir.

İçişleri’nin eski ismi Efkan Ala ve Adalet’in önceki koltuk sahibi Abdulhamit Gül’ün de bakanlığa dönüş için bazı girişimleri olmuş.

Adil Karaismailoğlu’nun ise bakan yapılmaması İBB adaylığını güçlendirebilir.

Erdoğan’ın listesini Çarşamba akşamı netleştirmesi bekleniyor. Bu kulis ve iddiaların kaçı tutacak, hangi yeni isimleri göreceğiz, anlarız.

Perşembe gecesi veya Cuma günü kabineyi işitebiliriz.

Süreç hafta başına kalır ise, “Bilin ki; MHP’nin itiraz ettiği birileri vardır” diyor kulisler.