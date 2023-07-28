Damla Doğan Tuncel İletişim Bilgileri

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Adaletin kemikleri sızlıyor

“Adalet bir gün herkese lazım olur, hatta onu dağıtanlara da” derler…

Haftayı yargıyı tartışarak geçirdik.

Muğla İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda testere vurulan her ağaçla birlikte yıkıldı hak da hukuk da bir kez daha.

Daha yargı süreci bitmemişti.

Beklemediler.

Jandarma ve halk karşı karşıya geldi.

Ağaçları sarmalayan kolları zorla çözüp gözaltına aldılar.

80 yaşındaki köylülerin üzerine biber gazı sıktılar.

Hepsi muhalefetin “Beşli Çete” diye nitelendirdiği şirketler daha geniş alanda maden arayabilsin, daha çok para kazanabilsin diyeydi.

Kömür sahasının genişletilmesine yani daha çok ağaç kesilmesine izin verildi. Göz yumuldu.

24 Temmuz'dan bu yana direniş sürüyor.

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Onlar direniyor.

Ama direnmeyenler, aksine olan bitene pek güzel uyum sağlayanlar da var.

Malum adli yıl açılışları 2016'dan bu yana Beştepe'de düzenleniyor ve yargı bağımsızlığı konusunda pek çok eleştiriye sebep oluyor.

Hakim ve savcıların kura töreni de Külliye'de yapıldı bu hafta.

Erdoğan hakim ve savcılara seslendi.

“Kararınızı verirken hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin sizi yönlendirmesine lütfen müsaade etmeyin. Parayı, pulu her zaman bulursunuz. Ama unutmayın, hak ve hukuk bulunmaz” dedi.

Yeni atanan hakim ve savcılar alkışladı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

“15 Temmuz’da kaçtı” dedi.

Yeni atanan hakim ve savcılar alkışladı.

Görevlerinin ilk gününde, yargının bağımsızlığı adına unutulmayacak adımlara imza attı çiçeği burnunda adalet savaşçıları.

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Nasıl atmasınlar ki?

Yakın tarihte yargı mensuplarının Cumhurbaşkanı ile verdiği görüntüler hafızalarda.

2016'da Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanları'nın Erdoğan'ın Rize ziyaretine katılıp birlikte çay toplamaları gibi…

2017'de 30 Ağustos resepsiyonunda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Erdoğan'ın karşısında eğilirken çekilen fotoğrafı gibi…

Daha nicesi var.

Üstelik “başarı” ödüllendiriliyor.

Onu da bol bol gördük bu hafta.

İsmail Saymaz yazdı dün.

Yaklaşık 4 yıldır İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görevini sürdüren Hakan Türkön 17 Temmuz'da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atandı.

8 gün içerisinde, heyetleri yaz tatiline veya yıllık izne çıkan 4 farklı ağır ceza mahkemesinde nöbetçi hakim olarak görev aldı.

Ve tahmin edin ne oldu?

Nöbetçi olarak baktığı davalarda önce organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan “Şahinler”in bir numaralı ismi Sedat Şahin, ertesi gün “Sarallar”ın başı Alaattin Saral serbest kaldı.

Türkön, 25 Temmuz'da Yargıtay'a atandı.

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Yine Yargıtay atamalarından bir diğer örnek…

Onun detaylarını da Barış Terkoğlu yazdı.

Sedat Peker'in videolarında Yalıkavak Marina ve mallarına “çökülmesiyle” gündeme gelen Mübariz Mansimov, Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR ile davalık olmuştu.

Peker'in iddiasına göre İstanbul Adalet Komisyon Başkanı Okan Albayrak, SOCAR lehine karar verilmesi için hakimlere baskı uyguladı.

Kılıçdaroğlu da Salı günkü grup toplantısında bu konuyu bir kez daha gündeme taşıdı. Albayrak'ın soruşturulmasını istedi.

Ancak tam da o konuşma sürerken, Albayrak'ın Yargıtay'a atandığına dair kararname yayımlandı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

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Yasama, yürütme ve yargının çizgileri iyice muğlaklaşmış durumda son yıllarda.

Bu hafta yaşananlar bunu bir kez daha ortaya serdi.

Yargı bağımsızlığı birçoklarına göre zaten yıllar önce ölmüştü.

Türkiye Yüzyılı mezarda da onu rahat bırakmıyor.

Adalet ve kalkınmaya devam.