Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

45 dakika yetti

Evinde final için sahaya çıkıyorsun. İlk yarıda bir tane pozisyonun var. Sadece bir. Tempolu oynayamıyorsun. Böyle maçlarda rakibine nefes aldırmaman lazım. Rıza Çalımbay kısıtlı kadro kalitesiyle oyunu yavaşlattı. Buna rağmen iki net pozisyonu buldu Sivasspor. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftar havaya giremedi. Çünkü heyecan duyacak bir aksiyon oluşmadı. Bence seyirci haklıydı.

İlk yarıyı kendi evinde ve dolu tribünlerle, bir isabetli şut ile tamamlarsan, can sıkarsın. Valencia ve Batshuayi fazla etkili olamadılar. İrfan Can ve Arda, iki 10 numara… Bu isimler kanada yakınlardı. Düşünce iyi olabilir ama uygulama ilk devre bekleneni vermedi.

İkinci yarı, taraftarın istediği gibi başladı Fenerbahçe… Tam bir abluka… Batshuayi direğe takıldı. Sonrasında çabuk paslaşmalar ve Ferdi'nin vuruşu ile gelen gol…

Fenerbahçe hücum ederken pas opsiyonlarını iyi kullandığında golü hemen bulabiliyor. Bu düşünce maçın başında oluşabilseydi, ilk yarıda çok rahatlardı ev sahibi… Böyle maçlarda ikinci golü hemen bulmanız gerekir. Öyle oldu. Sivasspor riskleri almaya başlayınca, geniş alanlar Fenerbahçe'nin kontrolüne geçti. Valencia Batshuayi'ye çok iyi top attı. O da iyi vurdu. İkinci yarıda oyun tamamen Fenerbahçe'ye dönmüştü. Bunun sonucunda final geldi.

İkinci devrenin başındaki oyun etkileyiciydi. King, perdeyi Batshuayi'nin pasıyla kapattı.