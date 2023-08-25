Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Film gibi maç…

Rashica, Rebic, Chamberlain, Zainutdinov yedek kulübesinde oturuyorlar. Bu oyuncular çakıl taşı ödenerek transfer edilmedi. Hazır değillerse niye sezon başı alıp hemen sahaya sürebileceğiniz isimler almıyorsunuz?

25 dakikada sadece tek pozisyon buldunuz Aboubakar'ın bireysel yeteneği ile. Baskı var ben mutlaka transfer yapmalıyım aceleciliğinin sonucu olarak sahada oyuna ağırlığını koyamayan bir takım izliyoruz. Bu görüntü 25 dakika sürdü. Sonrasında kontrol altına alınan oyunda gelen penaltı ve Aboubakar'ın usta penaltısı Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Savaş yaşayan Ukrayna'da Dinamo Kiev eski gücünden normal olarak çok uzakta. Buna rağmen Lucescu elindeki kısıtlı kadroyla elinden gelenin en iyisini yapmış. Maç başı baskı ve oynadıkları oyun etkiliydi.

İkinci yarıya da iyi başladı Dinamo Kiev. Üretemeyen Beşiktaş orta sahasını rahat geçen Dinamo Kiev'in golü bulacağı belliydi. Shaparenko boş kalınca sert vurdu. Bu gole hemen yanıt vermek önemliydi. Colley kritik anda çok güzel vurdu. Ama hemen golü yemeyeceksin. Savunma yerleşimi kötü.

Rakip, parkta gezer gibi rahat şekilde Beşiktaş ceza sahasına orta yapıyor ve Voloshyn'in yumuşak kafa vuruşunu Mert çıkaramayınca gol geliyor. Dün akşam kalemizdeki her ciddi tehlike gol oldu. Takımda Gedson ayakta kalan oyuncuydu. Kaptığı topu golle sonuçlandırsa gecenin kahramanı olacaktı.

Beşiktaş takım savunmasında problem var. Orta saha arızalı. Forvetler yalnız adamı oynuyor. Sonradan giren Rashica ve Zainutdinov işi bitirdiler. Ama bu oyunla rövanş için endişeliyim…