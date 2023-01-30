Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kadıköy’de rahat gece

RAKİP kaleye yakın bölgeden taç kullanırken uyumayacaksın. Mounir'in çabuk kullandığı taç atışında savunma arkasında Ahmet Engin'e göz markajı olmaz. Fall, bomboş topa vurdu, savunmanın son hamlesi yetmedi.

FENERBAHÇE istekliydi maç başında. Oyun Kasımpaşa yarı sahasındaydı ama savunma arkasına atılan ani toplar mesele çıkartacaktı. Penaltıyı çabuk buldu Fenerbahçe. VAR uyarısıyla Valencia'nın iki kez kullandığı penaltı golle sonuçlandı. Gol demek moral demek. Arda'nın iyi top kullanması ve Ferdi'nin asisti sonrası Valencia'nın usta vuruşu ile rahatladı ev sahibi. İrfan Can daha çok katkı sağlamalı. Samet ve Szalai defansın ideal ikilisi olur mu? Bence zor.

GELELİM Ferdi'ye. Oyunun temposu ve maçın hikayesinde yine başroldeydi. Olağanüstü çabası ve klasıyla onun yeri bir başka.

ARDA, sağ kanatta akıllı ve iyi oynadı. Ona oyun kurmak dahil daha da büyük sorumluluk vermek lazım. Başarır! Aşırtma vuruşu gol olsaydı keşke… Estetik düşünmüştü. Sonrasında Valencia üçüncü golü rahat attı.

VALENCIA dün gece tam anlamıyla şov yaptı. 4. gölündeki vuruşu da iyiydi. Finali Batshuayi yaptı. Fenerbahçe'nin puan kaybetme lüksü yok. Her maç yeni bir final olacak.