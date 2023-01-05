Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kazanan daima haklıdır

Milot Rashica işi iyi bilen bir oyuncu. Pas girişimleri, kanadı iyi kullanması ve oyun zekası bizim lig için ideal. Topla buluştuğu anda oyunu rahatlaması olumlu. Evindeki maça gol yiyerek başlamak moral bozar. Taylan'ın akrobatik denemesinde Muslera bir şey yapamazdı.

Gol sonrası kanatların iyi kullanımı ve baskılı oyun anlayışı gol getirecekti. Barış ve Gomis golleri attılar. Geri dönüş çabuk gerçekleşti. Galatasaray'ın atak karşılamada zorlanması yine başlayınca Ankaragücü beraberlik şansları yakaladı. Özellikle orta alanda set oyunu eksik olunca pozisyon verirsiniz.

Mertens oyunu rahatlatma konusunda uzmandır. Galatasaray takım savunması yaparken onun daha çok ön plana çıkması gerekir. Gomis profesyonellik dersi vermeye devam ediyor. 37 yaşında… İşini en iyi şekilde yapan bu isme büyük saygı duyuyorum.

İkinci yarı bir ara resmen baskı yedi Galatasaray. Emre öyle bir gol kaçırdı ki, atmak daha kolaydı. Midtsjo iyi mücadele ediyor bu doğru ama üretimi sınırlı. Galatasaray çok iyi oynamadı fakat böyle maçlardan 3 puan çıkarmak önemli.