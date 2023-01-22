Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kazanmaya devam

İlk devre Antalyaspor'un yerleşik savunmasını çok beğendim. Bu yapıda bir defans oluşumuna hücum ederken oyuncuların geçişlerde çabuk olması gerekiyor. Böylece rakip yarı sahada daha fazla kalarak hücumda etkili olabilirsiniz. Galatasaray kenar ortalarında istekli ama verimli değildi. Kağıt üzerinde İstanbul'a sakatlıklar anlamında problemli gelen Antalyaspor'un hemen topu kalesinde göreceğini zannedenler yanıldılar.

Böyle düşünenler arasında ben de vardım. Antalyaspor'un cesur hücum girişimleri Galatasaray'ı şaşırttı. Nakajima'nın

hazırladığı pozisyonda Larsson'un topu direkten dönmese büyük sorun yaşardı ev sahibi. Yeni transfer kaleci Leite, yaptığı iki kritik kurtarışla takımını uzun süre ayakta tuttu.

Icardi bütün savunma taktiklerini çöpe attıran bir oyuncu olduğu için ikinci yarıya golle başladı Galatasaray.

GOL sonrası 10 dakikalık bölüm tehlikelidir. Çünkü rakip bütün gücünü ortaya koyabilir. Duran topları karşılamada Luiz

Adriano'yu unutursan golü yersin.

Önemli olan oyundan düşmemek. Bunu başardı Galatasaray. Sacha Boey'in tehlike yaratmayacak girişimine acemice

hamle yapan Floranus, takımını geriye düşürdü.

Galatasaray dün akşam mükemmel oynayıp net bir galibiyet almadı. Mücadele gücü daha iyi olduğu için kazandı.

Ligde böyle oynadığınız maçlarda 3 puan almak çok önemli. İpi göğüslerken böyle maçlar kimsenin aklına bile gelmez