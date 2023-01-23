Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kolay galibiyet

Maçın hemen başında deplasmanda gol atıp öne geçmek, altın bulmak gibidir. Redmond'nn güzel golü, Kayserispor'un maç stratejisini elbette etkileyecekti. Bu durum uzun sürmedi. Ev sahibi oyuna ağırlığını koyarken Beşiktaş forvet bölgesinde top tutamayınca, baskı yemeye başladı.

Oyunu dinlendirmek, kaybedilen topları geri alma konularında istediğini pek yapamadı Beşiktaş. İlk yarının son bölümlerinde, kanatlar iyi kullanıldı. Pozisyon arayışları tekrar başlamıştı. İyi oynuyor gibi gözüken Kayserispor, kırılgan savunma anlayışını Salih'in şutunu durduramayarak ağır ödedi.

Salih ve Gedson, iyi ikili değil. Tayfur, çalışkan kanat bölgesini daha çok seviyor ama sorumluluk alması lazım. Atiba ve De Souza tarzı iki oyuncu, bu takıma seviye atlatır. Bu oyuncular bulunabilirse tabi.

Bitine 20 dakika kala Aboubakar'ın yeni Beşiktaş dönemi başladı. O sırada Dele Alli de oyuna giriyordu. Şenol Güneş, kariyeri krize giren oyuncuları eski günlerine döndürmekte usta bir teknik adam. Alli'de bu girişim başarılı olacak mı? Bence zor, umarım yanılırım.

Beşiktaş, Kayserispor'a toparlanma ve geri dönüş imkanını uzun süre vermedi. Gol için savunma güvenliğini bırakan rakibi karşısında Beşiktaş'ın daha fazla çabuk atak yapması gerekiyordu. Dünkü maçta Beşiktaş'ın kazanma isteği en başarılı olduğu işti.

Rosier darbe yedi, kabul. Hakem görmedi, hatalıydı. Ama olayı uzatmak kırmızı karta mal oldu.