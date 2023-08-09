Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kolay galibiyet

MAÇA iyi başlamak çok önemli. Galatasaray pres yaptı. Rakip kendi evinde ilk 10 dakikada kendi yarı sahasına mahkum oldu. Barış'ın hazırlayıp Kerem'in attığı golün geleceği belli olmuştu.

MAÇIN ilk yarısında oyun sadece 6 dakika kadar Ljubljana'nın kontrolünde kaldı. Bu anlarda basit top kayıpları ve savunma hataları bariz şekilde ön plana çıktı. Muslera yaptığı 2 kritik kurtarışla takımın sakin kalmasını sağladı.

TORREIRA'SIZ orta saha lezzetli olması beklenen şahane bir yemeğin tuzsuz olmasını andırıyor. Çabuk geçişlerde ve top kapmada yeri bambaşka ve eksikliği net olarak hissediliyor. Mesela Barış Alper'in adı Barışo Alperez olsa ve İspanya'dan gelse “Galatasaray çok ucuza mükemmel bir oyuncu almış” diyeceklerdi. Bu form ve çıkışı devam ederse Avrupa'dan çok teklif gelir. Oyun içindeki sürati, savunmaları sarsıyor.

BAKAMBU daha çok topla buluşursa etkisi artar. Ben performansının daha iyi olacağına inanıyorum.

İKİNCİ golün senaryosunun içinde yine Barış Alper vardı. Mertens ustanın gol vuruşu ise çok klastı.

ZALGIRIS maçlarına göre Abdülkerim ve Nelsson daha iyi ve dengeli gözüktüler. Abdülkerim'in golü VAR'a takılmasa çok daha iyi olacaktı.

ICARDI, son bölümde Yunus ile beraber oyuna alındı. Hazırlık kampında olmamasına rağmen kilo almamış ve çok kısa zamanda form tutacağı kesin gibi gözüküyor. Yunus, Okan Buruk'un verdiği şansı yine kullanamadı. Halil üçüncü golü atarken “Ben de buradayım” dedi adeta. İstanbul'daki maç artık formalite olacak.